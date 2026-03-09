Desmantelan red de videovigilancia ilegal operada por el crimen organizado en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Descubren red de videovigilancia del crimen organizado. Foto: Omar Hernández

Un operativo de inteligencia continúa desplegado este lunes en el municipio de Charcas, en San Luis Potosí, luego del hallazgo de una red de videovigilancia operada por el crimen organizado para monitorear y espiar los movimientos de las fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército Mexicano y la Guardia Civil estatal.

Hallan cámaras de videovigilancia del crimen organizado en infraestructura pública

Durante un operativo de inteligencia iniciado a partir de reportes ciudadanos, las autoridades aseguraron 10 cámaras de videovigilancia, de las cuales siete se encontraban ocultas en objetos de infraestructura pública ubicados en las colonias Poterillos, Chepinque y Estación.

Además, se localizaron e incautaron cinco módems que, de acuerdo con las primeras investigaciones, permitían a los delincuentes operar de forma remota las cámaras y facilitar sus actividades ilícitas, en lo que especialistas han denominado “halconeo cibernético”.

Todo el equipo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, no se reportan detenciones.

Continúa operativo tras hallazgo de red de videovigilancia ilegal

Al no descartar que existan más dispositivos instalados en la vía pública, continúan las labores de búsqueda y revisión en la zona.

Durante 2025, en diversos municipios de San Luis Potosí se decomisaron decenas de cámaras y equipos de vigilancia vinculados al narcotráfico.

Se espera que, en las próximas horas las autoridades estatales informen los detalles sobre el caso.

