Clausuran asilo en San Luis Potosí tras operativo: ¿Qué pasó?

Clausuran asilo en SLP; 22 adultos mayores fueron trasladados Foto: GettyImages

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y el DIF Estatal, en un operativo en conjunto de verificación, procedieron a la clausura total del asilo “La Aldea de los Abuelos A.C.“, ubicado en la avenida Mariano Jiménez, tras detectar omisiones en medidas de seguridad y falta de permisos de operación que ponían en riesgo la integridad de los adultos mayores.

Clausura del asilo por falta de permisos y medidas de seguridad

Durante la inspección, autoridades reportaron:

Extintores vencidos y obstruidos

Falta de Visto Bueno y Opinión Técnica vigente

Ausencia total de señalética de emergencia

Carencia total de detectores de humo

Alumbrado de emergencia

Las dependencias señalaron que estas condiciones motivaron la clausura total del establecimiento como medida preventiva para salvaguardar la integridad de las personas alojadas.

Trasladan a 22 adultos mayores a la Casa de los Potosinos

En el sitio se encontraban 22 personas: 13 hombres y 9 mujeres, con edades de entre 67 y 85 años. Tras la clausura del asilo, los adultos mayores fueron trasladados a la Casa de los Potosinos.

Las autoridades informaron que en este espacio recibirán atención integral y albergue temporal gratuito, bajo resguardo institucional.

Denuncias en redes sociales en mayo de 2025

En mayo de 2025, usuarios en redes sociales difundieron denuncias sobre las condiciones en las que operaba el asilo. Las publicaciones incluían fotografías y videos de instalaciones deterioradas y señalamientos sobre manejo de alimentos.

Tras la difusión de estos contenidos, las autoridades realizaron las acciones de verificación correspondientes que derivaron en la clausura del asilo.

