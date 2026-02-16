Localizan al chofer y a los pasajeros de camión abandonado en la Huasteca Potosina

GENERANDO AUDIO...

Localizan a chofer y pasajeros en Huasteca Potosina. Foto: Omar Hernández.

Fuentes de seguridad pública del estado de San Luis Potosí confirmaron este lunes que el chofer y los pasajeros del autobús de la empresa Transportes Vencedor, abandonado la noche del sábado 14 de febrero en la carretera Ciudad Valles–El Mante, en la Huasteca Potosina, fueron localizados y se encuentran a salvo.

Chofer y pasajeros localizados con vida en la Huasteca Potosina

De acuerdo con fuentes de seguridad de San Luis Potosí, autoridades del estado lograron ubicar con vida al chofer y pasajeros del camión que había quedado abandonado en la Huasteca Potosina.

El incidente generó alarma inicial tras el hallazgo de la unidad que cubre la ruta 102 con destino a Laguna del Mante, a la altura del kilómetro 32,con motor y luces encendidas, pertenencias en el interior, pero sin ocupantes visibles.

Automovilistas alertaron a las autoridades al observar un principio de incendio en un pastizal cercano, que en un primer momento se confundió con un fuego en el vehículo.

Están sanos y a salvo chofer y pasajeros. Foto: Omar Hernández.

¿Por qué abandonaron el camión?

De acuerdo con testimonios recabados por agentes que participan en la investigación, un pasajero, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, comenzó a exhibir un comportamiento agresivo e inestable. El sujeto amenazó con dañar a los ocupantes y prender fuego a la unidad si no descendían inmediatamente.

Ante el temor, el chofer y al menos una decena de pasajeros abandonaron el autobús y se dirigieron a pie hacia el poblado de El Mante, donde recibieron apoyo de familiares. El operador continuó hasta Ciudad Valles, donde notificó a la empresa, que envió una grúa para remolcar la unidad.

Sin embargo, el vehículo quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades, por lo que no pudo ser retirado en ese momento.

Ya analizan videos de cámaras de vigilancia

La unidad cuenta con sistema de videovigilancia, cuyas grabaciones son analizadas para identificar al presunto responsable de las amenazas. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con los hechos.

Aunque ninguna autoridad ha emitido un comunicado oficial detallado, las líneas de investigación apuntan a un incidente derivado de la conducta alterada de un usuario, y no a un acto delictivo organizado, como trascendió en las primeras horas.

