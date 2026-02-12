Despiden en Pablo Ortega, empresario de Villa de Reyes, San Luis Potosí, asesinado por grupo criminal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Cientos de personas despidieron este martes a Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, empresario y figura local el municipio de Villa de Reyes en San Luis Potosí, asesinado junto a otro hombre en un doble homicidio atribuido al crimen organizado.

Desde el “Rancho La Carreta” partió el cortejo fúnebre, acompañado por una extensa caravana de vehículos, motocicletas y una cabalgata que recorrió las calles hacia la cabecera municipal de Villa de Reyes.

El empresario fue escoltado hasta el primer cuadro de la ciudad, donde fue recibido con aplausos y la interpretación de un corrido compuesto en su honor.

Familiares, amigos y cientos de habitantes acompañaron el último adiós a Pablo Ortega, quien fue privado ilegalmente de la libertad el sábado 7 de febrero junto a Óscar Osbaldo Luna Silva. Ambos fueron hallados sin vida el lunes 9 de febrero en un camino rural del municipio de Pinos, Zacatecas, al interior de un vehículo.

La misa de cuerpo presente se celebró en la parroquia de San Francisco, en Villa de Reyes, y el sepelio tuvo lugar en el panteón Valle de Los Ángeles. En contraste, los funerales de Óscar Osbaldo Luna se realizaron con mayor discreción y privacidad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí descartó que el doble crimen tuviera como móvil el activismo político. La línea de investigación más sólida apunta a un grupo delincuencial con base de operaciones en Ojuelos, Jalisco, que extiende sus actividades criminales hasta Villa de Reyes, según revelaron fuentes cercanas a la investigación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.