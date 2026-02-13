¡Ojo, Ciudad Valles! CFE da lista de colonias que no tendrán luz desde hoy

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció trabajos programados para este 13 y 14 de febrero en Ciudad Valles, San Luis Potosí, como parte de acciones para mejorar la confiabilidad de la red eléctrica en el municipio. La Comisión informó que las interrupciones del servicio se realizarán en horarios establecidos y en sectores específicos.

CFE cortes de luz en Ciudad Valles el 13 de febrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló que el viernes 13 de febrero se realizarán trabajos en un horario de 10:30 a 16:00 horas.

Las afectaciones contempladas por los trabajos programados incluyen:

Colonia García Téllez, Circuito VES 534 0

0 Colonia Solidaridad

Calle Acacias, Circuito VES 5340

Durante ese periodo se suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en los puntos señalados para permitir las maniobras técnicas correspondientes.

Cortes de luz en Ciudad Valles el 14 de febrero

Para el sábado 14 de febrero también se tiene programada una intervención en el mismo horario, de 10:30 a 16:00 horas.

La colonia que será afectada será:

Colonia Moctezuma, Circuito Val 4010

Hasta el momento, la autoridad eléctrica informó que los trabajos continuarán como parte del mismo programa de mantenimiento, aunque no se detallaron nuevas colonias adicionales en el comunicado.

Recomendaciones de la CFE por suspensión

La CFE recomendó a la población tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio durante los horarios indicados. Las labores se desarrollarán conforme a la programación establecida y se restablecerá el suministro una vez concluidos los trabajos.

