Regidora de Rioverde festeja con show de stripper en pleno Ayuntamiento

Un video muestra a Rosa María Huerta, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Rioverde,San Luis Potosí, celebrando su cumpleaños dentro de su oficina en el Ayuntamiento mientras un sujeto le baila. La grabación ha generado indignación y críticas.

De acuerdo con lo señalado en redes sociales, el hecho habría ocurrido en horario laboral y dentro de un espacio destinado a funciones públicas, lo que provocó cuestionamientos entre usuarios sobre el uso de instalaciones gubernamentales.

Video de Rosa María Huerta en oficina del Ayuntamiento de Rioverde

El material audiovisual muestra a la regidora en lo que aparenta ser su oficina dentro de la Presidencia Municipal de Rioverde. En el sitio, un bailarín realiza un número mientras otras personas observan la escena.

Usuarios en redes sociales compartieron la grabación y emitieron comentarios sobre la pertinencia del acto en un inmueble oficial. Algunos mensajes solicitaron información sobre el contexto en el que se desarrolló el evento.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta en que se grabó el material ni las circunstancias en que ocurrió. Tampoco se ha informado si se trató de una actividad privada o de algún tipo de celebración.

Reacciones en Rioverde y solicitud a la administración municipal

La situación generó llamados dirigidos a la administración encabezada por Arnulfo Urbiola Román, presidente municipal de Rioverde, para que informe sobre lo sucedido y determine si se llevará a cabo una investigación interna.

Usuarios digitales han pedido que se esclarezca si el acto se realizó durante horas de trabajo y si se utilizaron recursos públicos. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Postura de la regidora ante video

Por su parte, Rosa María Huerta, integrante del Ayuntamiento y emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no ha fijado postura pública respecto a la grabación ni sobre los señalamientos que circulan en redes sociales.

El caso continúa generando conversación en plataformas digitales mientras se espera información oficial por parte de las autoridades municipales sobre el contenido del video.

