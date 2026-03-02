Comando ataca a Guardia Civil en Villa de Reyes, San Luis Potosí; detienen a 3

GENERANDO AUDIO...

En San Luis Potosí atacaron a elementos de la Guardia Civil. Foto: Omar Hernández

Un operativo de seguridad permaneció activo este lunes en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, luego de que elementos de la Guardia Civil fueron atacados a balazos por un grupo armado.

Enfrentamiento en San Luis Potosí

El enfrentamiento se registró cuando los agentes realizaban labores de inteligencia y localizaron a varios sujetos sospechosos en las calles Mariano Arista y Araujo. Al verse descubiertos, los civiles abrieron fuego contra los oficiales.

Detienen a tres sujetos

Los elementos de la Guardia Civil repelieron la agresión, lograron controlar el ataque y detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto en Villa de Reyes y Santa María del Río, municipios cercanos a la capital potosina.

Durante la revisión protocolaria, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, varias dosis de droga y un vehículo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las indagatorias para determinar responsabilidades. Los objetos incautados también quedaron bajo resguardo ministerial para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento no se reportaron elementos de seguridad heridos. Las fuerzas del orden mantuvieron el despliegue en la zona; el área del enfrentamiento permaneció resguardada por la Guardia Civil y se reforzaron los patrullajes en carreteras aledañas para prevenir reacciones delictivas.

