Desarticulan una célula delictiva dedicada a la extorsión en San Luis Potosí

Operativo en SLP tras detención de extorsionadores. Foto: Omar Hernández

Un amplio operativo de seguridad se mantiene este jueves en la Huasteca Potosina, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieran en flagrancia a tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión de constructores, transportistas y trabajadores de la zona.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez Hernández, informó que las autoridades ya contaban con información previa sobre algunos de los detenidos:

“Tres personas ya teníamos información, de hecho ya uno de ellos lo habíamos detenido el año pasado por cohecho (…) Y se han recibido algunas denuncias en contra de ellos eh, en la Fiscalía General del estado y, bueno, pues, es parte de los trabajos para desarticular a estos grupos que luego se, se escudan en ciertas instituciones, ellos mencionan ser de algún sindicato como pantalla para su actividad de extorsión, principalmente, a, este, personas que se dedican a como constructores y transportistas”, señaló el funcionario.

Detienen a presuntos extorsionadores en la Huasteca Potosina

Las detenciones ocurrieron en dos municipios distintos. El primer caso se registró en el eje estatal Xolol-Tamuín, en el municipio de Tancanhuitz, donde fue capturado un sujeto señalado por habitantes locales como presunto extorsionador.

Posteriormente, en Ciudad Valles, dos hombres más fueron detenidos en el momento en que exigían dinero de manera intimidante a un trabajador.

De acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, los individuos intimidaban a las víctimas asegurando pertenecer a un grupo delictivo:

“Ellos llegan amenazando eh, mencionando pertenecer a un grupo delictivo y que si no pagan cierta cuota este, serán agredidos o, bajo amenazas de quemar los camiones o agredirlos de manera física”.

Operativo de seguridad continúa en la Huasteca Potosina

A los implicados se les aseguraron tres vehículos y, hasta el momento, no se ha precisado su lugar de origen. Los tres detenidos y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

El despliegue operativo se mantiene en esta importante zona turística del estado con el objetivo de prevenir que visitantes y residentes sean víctimas de extorsiones o cobro de piso, delitos que se han concentrado en los últimos meses en la región Huasteca.

