Consulta médica termina en pelea en clínica del IMSS en San Luis Potosí

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Reclamo por atención médica termina en agresión dentro del IMSS Foto: Cuartoscuro

Un video en redes sociales muestra una discusión entre una derechohabiente y una empleada administrativa dentro de las instalaciones de la Clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Luis Potosí, situación que escaló hasta convertirse en un intercambio de empujones, golpes y patadas frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

Video muestra pelea entre derechohabiente y trabajadora del IMSS

De acuerdo con el material compartido en redes sociales, la confrontación inició cuando una mujer que acudía a consulta médica sostuvo una discusión con una secretaria del área de atención.

La derechohabiente reclama presuntamente una falta de atención médica, mientras que la trabajadora responde de manera agresiva. En el video se observa cómo ambas mujeres intercambian empujones y golpes en una zona de atención de la clínica.

La situación llamó la atención de otros usuarios y trabajadores que se encontraban en las instalaciones al momento de los hechos.

Una derechohabiente del IMSS de San Luis Potosí ya no soportó malos tratos y empezó a repartir abrazos del bienestar 🥊🤨 pic.twitter.com/um425HPzZ6 — Changoonga.com (@michangoonga) June 4, 2026

Clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí registra incidente

Los hechos habrían ocurrido en la Clínica 47 del IMSS, ubicada en San Luis Potosí, según la información que acompaña la grabación difundida en plataformas digitales.

Tras varios segundos de confrontación, una segunda trabajadora interviene para intentar atender a la usuaria y reducir la tensión generada por el conflicto.

Posteriormente, la mujer involucrada abandona las instalaciones visiblemente molesta. En las imágenes también se escucha que lanza insultos y amenazas dirigidas a la empleada con la que sostuvo el enfrentamiento.

¡A golpes! 😱🥊 | Circula video de una mujer en la clínica 47 del IMSS en San Luis Potosí, que habría agredido a una trabajadora tras presuntamente llevar horas esperando ser atendida. El IMSS ya publicó su postura pic.twitter.com/sCZwIB7nDF — La Orquesta.mx (@LaOrquesta_mx) June 4, 2026

IMSS se pronuncia en contra de la agresión

A través de un comunicado emitido, el instituto señaló que los hechos observados en el video corresponden a un caso que involucra a una trabajadora y una derechohabiente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 47 de San Luis Potosí.

El organismo indicó que rechaza cualquier acto de violencia, agresión o conducta que atente contra la integridad física y emocional de las personas, por lo que inició la revisión de lo ocurrido conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad institucional.

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