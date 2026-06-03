“Si se muere, le avisan”: indigna respuesta de trabajadora del IMSS en Puebla

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En Puebla, se captó el maltrato a un derechohabiente. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra en el centro de la polémica por presunto maltrato a derechohabientes, luego de que una trabajadora respondió: “Si se muere, le avisan”, cuando un ciudadano exigía información sobre el estado de salud de su esposa.

¿Qué se sabe del caso en Puebla?

El video fue grabado por el propio derechohabiente en el Hospital Carmen Serdán, San Alejandro, en Puebla. El hombre denunció que su esposa presentaba una hemorragia y que, presuntamente, no había recibido atención médica.

😡💢 "Si se muere, le avisan": así respondió una trabajadora del Hospital Carmen Serdán (San Alejandro) del @Imss_Pue ante el reclamo de un derechohabiente, quien denunció que su esposa permaneció más de 8 horas con una hemorragia sin recibir atención médica y sin que le… pic.twitter.com/DncwM4lSV8 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 3, 2026

Por ello, reclamó que después de varias horas (ocho) no le habían proporcionado información sobre la condición de su pareja. “Viene con hemorragia, viene vaciándose, y ocho horas y no sé si ya se murió o está viva, nada”, reclamó Juan Carlos.

La respuesta de la trabajadora causó indignación, ya que le contestó: “Si ya falleciera, le avisan para el certificado de defunción”.

La molestia del hombre fue evidente y respondió: “Ojalá a su madre le digan lo mismo“.

“No, gracias a Dios no, tengo el recurso, señor”, replicó la trabajadora.

La conversación continuó y posteriormente se solicitaron datos al derechohabiente para verificar el estado de salud de su esposa. El video fue difundido por diversas cuentas en redes sociales, entre ellas la de @soyluisgabriel1. No es la primera ocasión en que se viralizan grabaciones de este tipo en clínicas del IMSS.

Se instrumentan sanciones: IMSS

Luego de la polémica generada por un video grabado en el Hospital General Regional San Alejandro, el IMSS fijó una postura y aseguró que la conducta mostrada no representa los valores de la institución.

A través de un comunicado, señaló que las y los pacientes son la razón de ser del Instituto y que recibir una atención digna, empática y respetuosa constituye un derecho que debe garantizarse en todo momento.

Además, informó que personal del Instituto se puso en contacto con el familiar de la paciente para brindarle la atención correspondiente y dar seguimiento a la situación.

El IMSS destacó que reprueba cualquier conducta que contravenga su Código de Ética, por lo que ya se instrumentan las acciones administrativas y laborales correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que procedan conforme a la normatividad vigente y al Contrato Colectivo de Trabajo.

#IMSSPuebla informa respecto al video que circula en redes sociales en torno a una trabajadora del HGR No. 36 “Carmen Serdán”: pic.twitter.com/QO7v5TIgoS — IMSS Puebla (@Imss_Pue) June 3, 2026

Finalmente, reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia a las conductas que vulneren el trato digno hacia las personas derechohabientes y aseguró que continuará fortaleciendo la calidad y el respeto en la atención médica.

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