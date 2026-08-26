¡De película! Potosino vuela en dron y alcanza 10 metros de altura; video se hace viral

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Dron tripulado despega en San Luis Potosí. Foto: Cuartoscuro

Un dron tripulado por un hombre realizó una sesión de prueba en San Luis Potosí, donde el piloto logró elevar el prototipo en dos ocasiones, alcanzando aproximadamente 5 y 10 metros de altura.

¿Quién piloteó el dron tripulado en San Luis Potosí?

El piloto fue identificado como Hugo González, conocido en redes sociales como “El Vikingo de la Cumbia”, quien trabaja como presentador y locutor en la estación de radio La Mejor 90.9.

#Nacional//Joven se convierte en el primer potosino en tripular aeronave en SLP 😳🧑🏽‍🦱🚁 #aeronave #vuelos

Un joven realizó vuelos de prueba con un dron en los campos del Deportivo Los Gómez, alcanzando hasta 10 metros de altura. 😱😨😍🥳😳 pic.twitter.com/PVJofUtZJB — Airosa Pachuca (@thepost463) August 25, 2026

A través de sus redes sociales, González explicó que se trató únicamente de una prueba del prototipo y que la aeronave no es de su propiedad.

“Sólo fue un vuelo en prototipo. No es mío, me invitaron a probarlo”, señaló el piloto.

También explicó que el aparato cuenta con tecnología china y manufactura mexicana, además de incorporar trabajo potosino en el software.

¿Qué tipo de dron tripulado utilizaron?

El prototipo fue descrito como un vehículo de tecnología mexicana y china. De manera preliminar, usuarios en redes sociales señalaron que podría tratarse de un modelo similar al Jetson ONE, un vehículo aéreo personal eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Este tipo de aeronave tiene características similares a las de un dron de gran tamaño para transportar a una sola persona.

El modelo Jetson ONE utiliza una estructura ligera y ocho motores eléctricos con hélices, aunque no se ha confirmado oficialmente que el prototipo utilizado en San Luis Potosí corresponda a ese modelo.

El vuelo alcanzó 10 metros de altura

Durante la sesión de prueba, el piloto realizó dos ascensos. En el primero, la aeronave alcanzó aproximadamente 5 metros, mientras que en el segundo llegó a unos 10 metros de altura sobre las canchas de la Unidad Deportiva Los Gómez.

Las imágenes del vuelo fueron compartidas en redes sociales y generaron comentarios sobre el desarrollo de vehículos aéreos tripulados en México.

Han existido otros prototipos de dron en México

En México existen otros proyectos relacionados con vehículos voladores tripulados. Entre ellos se encuentran desarrollos empresariales y estudiantiles presentados en entidades como Nuevo León y Veracruz.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles oficiales sobre las características técnicas completas del prototipo utilizado en San Luis Potosí ni sobre una eventual autorización para realizar vuelos de este tipo.

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