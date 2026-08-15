Detienen a presunto narcomenudista en la Feria de San Luis Potosí gracias a cámaras con IA

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Presunto narcomenudista es detenido gracias a cámaras con IA. Foto: Uno TV

Un hombre identificado como Pedro, de 35 años, fue detenido este viernes en la Feria Nacional de San Luis Potosí (FENAPO) luego de ser detectado por un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es considerado un objetivo criminal y generador de violencia. Las cámaras detectaron su ingreso al recinto y posteriormente alertaron sobre su salida, por lo que policías implementaron un operativo para detenerlo.

🚨Como parte de las labores de inteligencia, la #GCE detuvo a Pedro “N”, de 35 años, considerado como probable generador de incidencia delictiva, quien fue ubicado mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial a quien le fueron aseguradas dosis de “cristal” y marihuana. pic.twitter.com/GuAk5mFR0F — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPC_SLP) August 14, 2026

Cámaras con inteligencia artificial detectan a presunto narcomenudista

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Juárez Hernández, explicó que el sistema cuenta con tecnología de reconocimiento facial conectada a una base de datos de personas consideradas objetivos prioritarios.

La detención de un objetivo prioritario dedicado al narcomenudeo, gracias a las cámaras de reconocimiento facial recibimos el reporte de que se encontraba ingresando a la FENAPO y después saliendo y se le detuvo en la salida.

Según el funcionario, la alerta permitió ubicar al hombre dentro de las instalaciones de la FENAPO y desplegar a los elementos de seguridad para interceptarlo cuando intentaba abandonar el recinto.

Detenido en FENAPO llevaba presunta droga

Durante la detención, los agentes le aseguraron al sujeto diversas dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal. Sin embargo, las autoridades no informaron la cantidad exacta de las sustancias aseguradas. También se investiga si el hombre pretendía comercializar droga dentro de la feria.

El detenido cuenta con antecedentes relacionados con narcomenudeo, por lo que los agentes lo pusieron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica.

Reconocimiento facial se utiliza en vigilancia de la feria

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal señaló que las cámaras instaladas en la feria forman parte de una estrategia para identificar a personas que cuentan con antecedentes o a quienes la policía considera objetivos criminales. De este modo, el sistema permite generar alertas cuando detecta coincidencias con los registros conectados a la plataforma de videovigilancia.

Por ahora, las autoridades también mantienen vigilancia mediante cámaras, drones y perros robot durante las actividades de la FENAPO.

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