Cañeros de San Luis Potosí enfrentan crisis por ingreso de azúcar y fructosa extranjera

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Cañeros de San Luis Potosí enfrentan crisis. Foto: Uno TV

Productores de caña de azúcar de San Luis Potosí enfrentan una crisis económica debido al ingreso de endulzantes extranjeros, principalmente fructosa de Estados Unidos y azúcar de Brasil, informó Jorge Luis Díaz, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) estatal.

Aunque los campos potosinos registran una buena cosecha, el funcionario señaló que la entrada de productos extranjeros ha reducido el precio del azúcar y el pago que reciben los productores por cada tonelada de caña.

¿Cómo afecta el azúcar extranjera a los cañeros?

Jorge Luis Díaz explicó que el ingreso de fructosa estadounidense y azúcar proveniente de Brasil aumenta la disponibilidad de endulzantes en el mercado y desplaza al producto nacional.

De acuerdo con el titular de la SEDARH, esta situación provoca una disminución en el valor del producto y afecta directamente los ingresos de los productores de caña de la región Huasteca.

“El problema del azúcar es que están trayendo mucha fructosa de otros países, sobre todo Estados Unidos, y están metiendo mucha azúcar, por ejemplo, de Brasil, y eso baja mucho el precio y es un azúcar de muy mala calidad. El azúcar que tenemos aquí en México es de muy buena calidad”. Jorge Luis Díaz, titular de la SEDARH en San Luis Potosí

El funcionario también destacó que el azúcar producido en México cuenta con buena calidad y llamó a favorecer el consumo del producto nacional.

Municipios de la Huasteca enfrentan afectaciones

La actividad cañera tiene un impacto económico importante en municipios de la región Huasteca, donde productores, trabajadores y pequeños comercios dependen de la actividad relacionada con los ingenios y los cultivos de caña.

De acuerdo con la autoridad estatal, la situación ha provocado un estancamiento en el comercio local, con afectaciones para negocios y trabajadores indirectos vinculados con esta actividad.

Díaz descartó que, por el momento, exista un escenario de cierre de ingenios debido a esta situación.

“Yo creo que esa producción va para el ganado porque el azúcar no sé, o sea, se sigue produciendo y si no tienen convenios… pues es algo que ellos mismos es un riesgo que tienen”. Jorge Luis Díaz, titular de la SEDARH en San Luis Potosí.

SEDARH llama a consumir producto mexicano

Ante el panorama que enfrentan los productores, el titular de la SEDARH hizo un llamado a consumir azúcar producida en México para fortalecer la actividad de los cañeros potosinos.

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