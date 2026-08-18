Atacan cámaras de vigilancia en la Huasteca Potosina para cegar a las autoridades ante narcoruta

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Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí confirmó este lunes que grupos del crimen organizado atacaron a balazos la infraestructura del sistema de vigilancia del C5i2 en el municipio de Ciudad Valles.

Agregó que el ataque fue dirigido contra dos arcos detectores de vehículos con reporte de robo y cámaras de videovigilancia que forman parte del Escudo Potosí y que alertan en tiempo real a la Guardia Civil Estatal y a la División Caminos.

Las autoridades de seguridad señalan que se trató de un intento deliberado por cegar la vigilancia en uno de los accesos estratégicos de la Huasteca potosina, puerta entre San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

“Es una ruta que ellos deben de utilizar para salir del municipio cuando… o quieren entrar al municipio y creo que por eso trataron de dañarlos… Evitan que nosotros eh, podamos visualizarlos a través de nuestras cámaras o de nuestros arcos”

Jesús Hernández / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP

Pese al intento por bloquear la capacidad visual del monitoreo institucional, la dependencia informó que la infraestructura continúa en funcionamiento.

“Las estructuras pues están bien, siguen funcionando y obviamente pues las estamos revisando a través de nuestros técnicos”

Jesús Hernández / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP

De acuerdo con el informe, tan solo este lunes la tecnología permitió la recuperación de dos vehículos robados. En promedio, el sistema de arcos del C5 recupera entre 20 y 30 vehículos por semana en todo el estado.

San Luis Potosí opera actualmente con más de mil cámaras de videovigilancia y alista la expansión del sistema hacia el Altiplano para cerrar el paso a células delictivas que buscan evadir la detección a través de los arcos de seguridad.

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