Desaparecen dos empresarios en San Luis Potosí; uno es aspirante a alcalde

GENERANDO AUDIO...

Buscan a dos empresarios desaparecidos en Villa de Reyes. Foto: CEBP

Dos empresarios desaparecieron en San Luis Potosí. Se trata de Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, reportados como no localizados desde el sábado 7 de febrero en el municipio de Villa de Reyes, donde se desplegó un operativo de búsqueda.

Ambos son conocidos en la región por sus alianzas políticas con el partido Movimiento Ciudadano; incluso, uno de ellos se prepara para la próxima contienda electoral como candidato a presidente de ese municipio.

“El día de ayer presentaron la denuncia. Hay un grupo que está trabajando en Villa de Reyes, para dar con el paradero de estas personas”. Manuela García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí

¿Dónde fueron vistos por última vez?

Se trata de Pablo Ortega Venegas, conocido en la región como “Pablo Carreta”, joven empresario que se perfila como posible candidato a la Presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano. Fue visto por última vez en las inmediaciones de la entrada a la localidad de Jesús María, alrededor de las 7:00 horas de ese día.

Junto con él desapareció Óscar Osbaldo Luna Silva, empresario dedicado a la cosecha de chile y colaborador cercano de Ortega Venegas. Su última ubicación conocida fue el rancho La Carreta, ubicado sobre la carretera 37 en el mismo municipio.

Antecedentes y acciones de las autoridades

Cabe destacar que el hermano de Luna Silva, Aurelio Luna, fue asesinado en su domicilio en 2024, cuando buscaba ser candidato de Morena a la alcaldía de Villa de Reyes.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) ya emitió las fichas correspondientes y activó alertas para su localización. En el operativo participan diversas corporaciones, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre las líneas de investigación.

“Estamos apenas en la investigación. Se está trabajando en aquel lugar para ver hacia donde fueron llevadas las personas, cuál es la causa”. Manuela García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí

Las autoridades también solicitan información sobre el paradero de una camioneta Kia Sportage color vino y un automóvil Nissan Tsuru blanco, vehículos en los que podrían haberse desplazado los desaparecidos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un reporte actualizado sobre los avances en la búsqueda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.