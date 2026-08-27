Desmantelan 3 narcolaboratorios en proceso en SLP y detienen a 11 presuntos criminales

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Foto: Especial

Fuerzas de seguridad mantienen el despliegue operativo en el municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí, tras la detención de 11 presuntos integrantes de una célula delictiva y el aseguramiento de tres inmuebles destinados al procesamiento de drogas sintéticas.

Labores de inteligencia y operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano, la Guardia nacional y la Guardia Civil Estatal (GCE) lograron ubicar a los sospechosos.

En un primer despliegue se capturó a dos personas vinculadas con actividades delictivas, y posteriormente, las fuerzas de seguridad interceptaron a nueve sospechosos más cuando salían de una de las propiedades bajo vigilancia.

Asimismo, durante el dispositivo de seguridad las autoridades incautaron tres predios localizados antes de iniciar operaciones de procesamiento químico, así como un arma corta y múltiples dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, los detenidos son originarios de Durango, Sonora y Sinaloa, y pretendían poner en marcha laboratorios clandestinos para la fabricación y almacenamiento de sustancias ilícitas en los límites con Guanajuato.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Las 11 personas detenidas, así como el arma, la droga y los demás indicios quedaron a disposición de la autoridad federal. La carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

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