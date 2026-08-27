Desmantelan 3 narcolaboratorios en proceso en SLP y detienen a 11 presuntos criminales

| 22:59 | Omar Hernández | Uno TV
Desmantelan 3 narcolaboratorios en proceso en SLP y detienen a 11 presuntos criminales
Foto: Especial

Fuerzas de seguridad mantienen el despliegue operativo en el municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí, tras la detención de 11 presuntos integrantes de una célula delictiva y el aseguramiento de tres inmuebles destinados al procesamiento de drogas sintéticas.

Labores de inteligencia y operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano, la Guardia nacional y la Guardia Civil Estatal (GCE) lograron ubicar a los sospechosos.

En un primer despliegue se capturó a dos personas vinculadas con actividades delictivas, y posteriormente, las fuerzas de seguridad interceptaron a nueve sospechosos más cuando salían de una de las propiedades bajo vigilancia.

Asimismo, durante el dispositivo de seguridad las autoridades incautaron tres predios localizados antes de iniciar operaciones de procesamiento químico, así como un arma corta y múltiples dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, los detenidos son originarios de Durango, Sonora y Sinaloa, y pretendían poner en marcha laboratorios clandestinos para la fabricación y almacenamiento de sustancias ilícitas en los límites con Guanajuato.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Las 11 personas detenidas, así como el arma, la droga y los demás indicios quedaron a disposición de la autoridad federal. La carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¡De película! Potosino vuela en dron y alcanza 10 metros de altura; video se hace viral

San Luis Potosí

¡De película! Potosino vuela en dron y alcanza 10 metros de altura; video se hace viral

Investigan red de huachicol en la Huasteca potosina; detienen a seis en Tamuín

San Luis Potosí

Investigan red de huachicol en la Huasteca potosina; detienen a seis en Tamuín

Atacan cámaras de vigilancia en la Huasteca Potosina para cegar a las autoridades ante narcoruta

San Luis Potosí

Atacan cámaras de vigilancia en la Huasteca Potosina para cegar a las autoridades ante narcoruta

Detienen a presunto narcomenudista en la Feria de San Luis Potosí gracias a cámaras con IA

San Luis Potosí

Detienen a presunto narcomenudista en la Feria de San Luis Potosí gracias a cámaras con IA

Etiquetas: , , ,