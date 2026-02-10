¿Quiénes eran los empresarios secuestrados en San Luis Potosí y hallados muertos en Zacatecas?

GENERANDO AUDIO...

Confirman muerte de empresarios secuestrados, son hallados en Zacatecas. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha confirmado el hallazgo sin vida de Óscar Luna (49 años) y Pablo Ortega (36 años), quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 7 de febrero en el municipio de Villa de Reyes.

¿Quiénes eran Óscar Luna y Pablo Ortega?

Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, era ampliamente reconocido en Villa de Reyes por su trayectoria empresarial, su constante apoyo social y la búsqueda de mejorar la seguridad y el bienestar de las familias potosinas. Además, Ortega se perfilaba como un candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano (MC), lo que lo convertía en una figura política relevante en la región.

Por otro lado, Óscar Osbaldo Luna Silva también era un conocido empresario en la localidad. Se dedicaba principalmente a la cosecha de chile, actividad que le permitió generar una notable presencia en la comunidad. Luna Silva era hermano de Aurelio Luna, quien fue asesinado en 2024 y también aspiraba a la candidatura de Morena para la alcaldía de Villa de Reyes.

Crean corrido en honor a empresario asesinado

La muerte de Pablo Ortega también motivó la creación de un corrido en su honor, compuesto por los habitantes de Villa de Reyes, quienes lo recordarán no solo como un empresario exitoso, sino como un hombre de gran corazón y un líder potencial.

La comunidad había convocado una marcha pacífica en su búsqueda, pero tras conocer su fallecimiento, la situación se tornó aún más trágica. La relación cercana de ambos con los ciudadanos y su apoyo constante a causas sociales y políticas hizo que su pérdida fuera especialmente dolorosa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Alianzas políticas y el futuro de Villa de Reyes

Tanto Óscar Luna como Pablo Ortega eran conocidos en la región por sus alianzas políticas con Movimiento Ciudadano. Ambos se preparaban para participar activamente en las elecciones de 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



