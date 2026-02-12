Manuel Velasco destapa a Ruth González para la gubernatura de San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Ruth González Silva y Manuel Velasco conversando en el Senado. FOTO: Cuartoscuro

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, destapó a la senadora Ruth González como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, para suceder a su esposo, el actual gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. El anuncio lo hizo este 11 de febrero, durante actividades legislativas.

Con un brazo arriba, Velasco expresó su respaldo público y aseguró que, de acuerdo con encuestas, la legisladora tiene amplia ventaja rumbo a la contienda estatal.

Durante su declaración, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México afirmó que la senadora aún no ha tomado una decisión definitiva.

“Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas va dos a uno arriba con una amplia ventaja de más de 20 puntos, ojalá se anime”, dijo Manuel Velasco.

El respaldo se da en el contexto de los trabajos legislativos en el Senado, donde ambos forman parte de la bancada del PVEM.

Por su parte, Ruth González respondió que se encuentra en un proceso de reflexión y que aún no es momento de definiciones sobre candidaturas.

“Se podrán decir muchas cosas ahorita, mi compañero senador Manuel Velasco puede decir muchas cosas, dice él me tienen que convencer…”, señaló.

La legisladora agregó que ha sostenido reuniones con líderes del partido y con el gobernador de San Luis Potosí, pero subrayó que actualmente su prioridad está en el trabajo legislativo.

“Hemos estado platicando, haciendo consenso con líderes del partido, con el gobernador del estado de San Luis, por supuesto que respetamos mucho a nuestra presidenta y ahorita estamos enfocados en el Senado de la República…”, afirmó.

Hasta ahora, no hay una definición oficial sobre la candidatura del PVEM para la gubernatura de San Luis Potosí. La decisión, dijo la senadora, llegará en otro momento.

