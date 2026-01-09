GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí dio a conocer que otorgará el 100% de descuento en multas y recargos del Control Vehicular, siempre que el pago electrónico se realice a través de plataformas digitales oficiales.

Descuento en multas y recargos de Control Vehicular durante enero

La medida estará vigente del 1 al 30 de enero y no aplicará en pagos presenciales en oficinas recaudadoras. El esquema anunciado por la Secretaría de Finanzas establece que el descuento en multas y recargos aplica únicamente al realizar el pago electrónico mediante canales autorizados.

Opciones de pago electrónico habilitadas por Finanzas

Para acceder al descuento en multas y recargos del Control Vehicular, la Secretaría de Finanzas informó que el pago electrónico puede realizarse a través de las siguientes opciones:

Vía Chatbot de WhatsApp, escribiendo "HOLA" para iniciar, a través de este link https://api.whatsapp.com/send?phone=5214443907284&text=Hola

Portal Web, en este enlace https://enlacesipel.slp.gob.mx/ControlVehicular_Liquidacion

Kioscos electrónicos autorizados

Kioscos electrónicos disponibles en San Luis Potosí

Las personas interesadas en utilizar kioscos electrónicos para el pago electrónico del Control Vehicular pueden acudir a los siguientes puntos en San Luis Potosí:

Plaza Sendero

Plaza Tangamanga

Soriana Chapultepec

Plaza Citadina

Plaza El Dorado

Módulo Fenapo

En estos espacios se puede realizar el trámite con el mismo beneficio del descuento en multas y recargos.

Entrega de hologramas tras el pago electrónico

La Secretaría de Finanzas indicó que, una vez realizado el pago electrónico, las personas contribuyentes podrán acudir a una oficina recaudadora únicamente para recoger los hologramas correspondientes.

