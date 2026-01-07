¿Te toca el holograma 2026? Cómo y dónde recogerlo en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Requisitos y pasos para recoger tu holograma vehicular en SLP. Foto: Cuartoscuro

El holograma se refiere únicamente al pago del control vehicular y no a la verificación de emisiones. Para recoger el holograma de control vehicular 2026 en San Luis Potosí, los ciudadanos deben acudir a cualquiera de las oficinas recaudadoras del estado.

Dónde recoger el holograma de control vehicular 2026

El holograma de control vehicular 2026 y la tarjeta de circulación se pueden recoger en cualquiera de las 40 oficinas recaudadoras distribuidas en las cuatro regiones del estado. En la capital, algunas de las ubicaciones disponibles son:

Oficina Recaudadora Himalaya : Av. Real del Potosí 220, Lomas 4ª Secc.

: Av. Real del Potosí 220, Lomas 4ª Secc. Oficina Recaudadora Cuauhtémoc : Bolívar no. 11, Zona Centro

: Bolívar no. 11, Zona Centro Secretaría de Finanzas: Francisco I. Madero 100, Centro Histórico

A partir de la fecha hoy, también se puede recoger el holograma de control vehicular 2026 en el Parque Tangamanca 1 y en el módulo móvil Rotonda 1, ubicado en la Glorieta I del Parque Tangamanga I, con atención de 9:00 a 16:00 horas.

Requisitos para recoger el holograma de control vehicular 2026

Quienes realizaron el pago del control vehicular en línea, en centros electrónicos o bancos, pueden utilizar una fila especial en las oficinas recaudadoras para agilizar el proceso de entrega del holograma. Los documentos que deben presentarse en original y copia son:

Recibo de pago original y una copia (si el pago se realizó en línea o en banco)

(si el pago se realizó en línea o en banco) Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)

(INE o pasaporte) Tarjeta de circulación anterior, si se tenía adeudo anterior

