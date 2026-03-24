“Les dieron pollito”: gobernador da detalles de la liberación de siete electricistas en Matehuala, San Luis Potosí

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Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Más de 600 elementos militares y policiacos participaron este lunes para localizar a un grupo de siete personas, trabajadores de la construcción y electricistas quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado sábado, luego de salir de sus actividades laborales en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí.

“La pura secretaría de la Defensa aportó 300 elementos, Guardia Nacional más de 100, Fiscalía 50, la Guardia Civil Estatal casi 300 elementos, hicimos un barrido casi perfecto de todo, todo el municipio hasta que dimos con las personas, entonces si les comento que va a ver responsables y en las próximas horas les vamos a demostrar que ya las investigaciones están muy avanzadas”. Ricardo Gallardo / Gobernador de San Luis Potosí

El despliegue de seguridad pública para capturar a los responsables se mantiene, aunque las autoridades no dieron detalles de las causas de la múltiple desaparición forzada, dejaron entrever que se trata de un asunto relacionado con organizaciones criminales.

La recién instalada infraestructura tecnológica de arcos de vigilancia en las salidas del municipio fueron cruciales para que los delincuentes no pudieras trasladar a las víctimas fuera del área conurbada.

“Por eso nunca pudieron salir de Matehuala, por eso aquí estuvieron siempre, aquí estuvieron en Matehuala, por eso les digo que va a haber responsables”

Ricardo Gallardo / Gobernador de San Luis Potosí

Los siete trabajadores de la construcción se encuentran en buen estado, las autoridades informaron Que no fueron maltratados por sus captores e incluso les proporcionaron alimentos.

“Dicen que les dieron pollito, entonces comieron pollito de aquí de la ciudad, les dieron pollito aquí en la ciudad” Ricardo Gallardo / Gobernador de San Luis Potosí

A pesar de este hecho de violencia, el gobierno de la entidad sostiene que la seguridad sobre la carretera federal 57 que une al centro con el norte del país, se encuentra garantizada para los automovilistas.

“Todo el tramo de San Luis Potosí va a estar cubierto, Guardia Nacional tiene grandes operativos ya cuidando, no está aquí mi general porque todavía anda en las calles haciendo los barridos, pero tuvo un cambio casi del cien por ciento de todo el estado de fuerza” Ricardo Gallardo / Gobernador de San Luis Potosí

Las víctimas de esta desaparición forzada ya fueron trasladados con sus familias al municipio de Cárdenas de donde son originarios.

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