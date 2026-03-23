Desaparecen 7 trabajadores electricistas en carretera de San Luis Potosí

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Buscan a siete electricistas desaparecidos en Matehuala-Cárdenas Foto: Uno TV

Siete jóvenes electricistas están desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí, tras perder contacto con sus familias el sábado 21 de marzo, luego de concluir una jornada laboral en el altiplano potosino. Los trabajadores, originarios del municipio de Lázaro Cárdenas, habían salido desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del estado.

De acuerdo con los testimonios, la última comunicación con los electricistas desaparecidos en Matehuala ocurrió la mañana del sábado, cuando informaron que regresaban por la carretera Matehuala-Cárdenas. Después de ese momento, los teléfonos dejaron de responder.

Familiares indicaron que el grupo viajaba en una camioneta con equipo y maquinaria utilizada para trabajos de instalaciones eléctricas. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

Quienes son los desaparecidos

Los desaparecidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, fueron identificados como:

Ángel Daniel Pérez López

Miguel Ángel Pérez Olivo

Jaciel Zapata García

Omar Godoy Galván

Said Hernán Olvera

Celso López González

Macario Torres Castillo

Posible privación de la libertad de electricistas desaparecidos

Una tercera persona ajena al grupo alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad de los electricistas desaparecidos en San Luis Potosí. Sin embargo, no se cuenta con datos precisos sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos ni sobre posibles responsables.

Los familiares señalaron que mantienen comunicación entre ellos para compartir información, pero hasta el momento no han recibido datos oficiales por parte de las autoridades.

Familias exigen búsqueda de electricistas desaparecidos en San Luis Potosí

Familiares de los electricistas desaparecidos en Matehuala pidieron que se intensifiquen las labores de localización. Indicaron que los trabajadores se dedican de manera regular a realizar instalaciones eléctricas, lo que implica traslados constantes dentro del estado.

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