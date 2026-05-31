La última publicación de la influencer Paola Márquez antes de su muerte llama la atención en redes

GENERANDO AUDIO...

Se desconoce la causa de muerte. Foto: Shutterstock

La influencer mexicana Paola Márquez murió a los 30 años, luego de que su cuerpo fuera localizado en un departamento de la ciudad de San Luis Potosí (SLP) este fin de semana. La noticia fue confirmada por el Ayuntamiento de Huehuetlán, municipio del que era originaria la creadora de contenido.

Tras darse a conocer la muerte de Paola Márquez, usuarios en redes sociales comenzaron a analizar una de sus publicaciones más recientes. Aunque las autoridades mantienen abierta una investigación sobre el caso, algunos seguidores consideran que el mensaje compartido por la influencer ha adquirido un nuevo significado.

¿Cuál fue la última publicación de Paola Márquez?

Antes de que se reportara su muerte, Paola Márquez compartió en su cuenta de Instagram un video acompañado de la frase:

“¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”

Algunos usuarios también compartieron diversas interpretaciones sobre el mensaje, asumiendo que Paola se había suicidado y en ese mensaje demostraba que ya no quería vivir; sin embargo, las autoridades no han establecido ninguna relación entre la publicación y la investigación que actualmente se encuentra en curso.

La publicación fue una de las últimas que realizó en sus redes sociales y, tras darse a conocer su fallecimiento, comenzó a recibir comentarios de seguidores que expresaron mensajes de despedida y condolencias para su familia.

¿Quién era Paola Márquez, influencer muerta en SLP?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de Huehuetlán, municipio ubicado en la región Huasteca de San Luis Potosí. A sus 30 años había logrado construir una comunidad de seguidores en redes sociales gracias a publicaciones sobre su vida cotidiana, experiencias personales y contenido relacionado con su estilo de vida.

La influencer mantenía una presencia constante en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde compartía videos y fotografías con los que interactuaba de manera frecuente con sus seguidores.

Su popularidad creció principalmente entre usuarios de San Luis Potosí y de otras regiones del país, quienes seguían sus publicaciones y actividades diarias.

Investigan la muerte de la influencer Paola Márque

A través de sus redes sociales oficiales, la autoridad municipal expresó sus condolencias a familiares y amigos de la influencer.

“El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”. Gobierno Municipal de Huehuetlán

De acuerdo con reportes de medios locales, la influencer fue localizada sin vida la mañana del 30 de mayo en un departamento ubicado en la capital potosina. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no ha informado de manera oficial la causa de muerte, por lo que el caso continúa bajo investigación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.