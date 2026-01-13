Ricardo Gallardo veta la “Ley Esposa” en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Gallardo Cardona vetará la “Ley Esposa” en SLP. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que vetará la reforma en materia de paridad de género y a la Ley Electoral del Estado, conocida como “Ley Esposa” o “Ley Gobernadora”, aprobada en diciembre por el Congreso local.

Ricardo Gallardo Cardona confirma veto a la “Ley Esposa”

Tras revisar el decreto, el gobernador tomó la decisión de no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado y devolverlo para su revisión. El documento será enviado nuevamente al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y al Congreso del Estado.

“Nosotros ya la revisamos, nos acaba de llegar, la vamos a vetar, vamos a echarla para atrás nuevamente, para que sea revisada y modificada”, señaló Ricardo Gallardo Cardona.

Reforma de paridad

El mandatario estatal explicó que la reforma derivó de un mandato emitido por organismos electorales, lo que llevó al Poder Legislativo a realizar cambios a la normativa vigente. Afirmó que la continuidad de su administración no depende de reformas legales específicas y que no se promueven cambios normativos con fines electorales.

¿Qué planteaba la “Ley Esposa” de San Luis Potosí?

La legislación planteaba que para el proceso electoral local de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrían registrar candidaturas de mujeres a la gubernatura de San Luis Potosí.

