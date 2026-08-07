Conoce a los perros robot que vigilarán la FENAPO 2026 en San Luis Potosí
San Luis Potosí incorporó cuatro perros robot con inteligencia artificial a su estrategia de seguridad, los cuales debutarán durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.
Perros robot reforzarán la seguridad en la FENAPO 2026
El Gobierno de San Luis Potosí informó que los nuevos perros robot cuentan con tecnología de inteligencia artificial, lo que les permitirá ingresar a áreas de difícil acceso, realizar recorridos preventivos y transmitir información en tiempo real a los centros de mando.
Los dispositivos podrán enviar imágenes y datos que facilitarán la identificación de rutas seguras y la evaluación de riesgos antes de la intervención del personal operativo, con el propósito de agilizar la toma de decisiones.
Cámaras de 360 grados y reconocimiento en tiempo real
Durante la FENAPO 2026, los perros robot serán desplegados principalmente en los accesos al recinto ferial y en zonas de alta concentración de personas.
Entre sus funciones destacan:
- Vigilancia en puntos estratégicos
- Reconocimiento de áreas de difícil acceso
- Transmisión de imágenes en tiempo real
- Cámaras de 360 grados para monitoreo continuo
- Sistemas de detección para identificar personas con conflictos con la ley o posibles generadores de violencia
Más de 9 millones de visitantes y apoyo de fuerzas federales
La primera fase del despliegue se realizará durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto.
Las autoridades estiman la asistencia de más de 9 millones de visitantes, por lo que el operativo contará con la participación de fuerzas federales
La estrategia también contempla la operación de cámaras inteligentes con reconocimiento facial, que trabajarán de manera coordinada con los equipos tecnológicos para fortalecer las tareas de vigilancia.
Tecnología para apoyar a los cuerpos de seguridad
El Gobierno estatal señaló que la incorporación de los perros robot no sustituye el trabajo de los elementos de seguridad, sino que busca ampliar sus capacidades operativas y reducir la exposición de los agentes en situaciones de riesgo.
Con el uso de inteligencia artificial y monitoreo remoto, las autoridades pretenden mejorar la vigilancia, fortalecer la capacidad de respuesta y ofrecer mayor seguridad a las familias y visitantes que acudan a la FENAPO 2026.
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