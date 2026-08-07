Conoce a los perros robot que vigilarán la FENAPO 2026 en San Luis Potosí

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Perros robot reforzarán la seguridad durante la FENAPO. Foto: Pexels

San Luis Potosí incorporó cuatro perros robot con inteligencia artificial a su estrategia de seguridad, los cuales debutarán durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

Perros robot reforzarán la seguridad en la FENAPO 2026

El Gobierno de San Luis Potosí informó que los nuevos perros robot cuentan con tecnología de inteligencia artificial, lo que les permitirá ingresar a áreas de difícil acceso, realizar recorridos preventivos y transmitir información en tiempo real a los centros de mando.

Los dispositivos podrán enviar imágenes y datos que facilitarán la identificación de rutas seguras y la evaluación de riesgos antes de la intervención del personal operativo, con el propósito de agilizar la toma de decisiones.

Cámaras de 360 grados y reconocimiento en tiempo real

Durante la FENAPO 2026, los perros robot serán desplegados principalmente en los accesos al recinto ferial y en zonas de alta concentración de personas.

Entre sus funciones destacan:

Vigilancia en puntos estratégicos

en puntos estratégicos Reconocimiento de áreas de difícil acceso

de áreas de difícil acceso Transmisión de imágenes en tiempo real

Cámaras de 360 grados para monitoreo continuo

para monitoreo continuo Sistemas de detección para identificar personas con conflictos con la ley o posibles generadores de violencia

🚨 ¡San Luis Potosí entra a una nueva era en seguridad con perros robots 🤖🐕💚



✅ Video en tiempo real.

✅ Patrullaje autónomo.

✅ Mayor protección para nuestros elementos.

✅escaneo 360



Más tecnología, más seguridad para las y los potosinos. 💚#Fenapo #Robot #Seguridad #SLP… pic.twitter.com/QcBULust6K — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) August 6, 2026

Más de 9 millones de visitantes y apoyo de fuerzas federales

La primera fase del despliegue se realizará durante la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto.

Las autoridades estiman la asistencia de más de 9 millones de visitantes, por lo que el operativo contará con la participación de fuerzas federales

La estrategia también contempla la operación de cámaras inteligentes con reconocimiento facial, que trabajarán de manera coordinada con los equipos tecnológicos para fortalecer las tareas de vigilancia.

Tecnología para apoyar a los cuerpos de seguridad

El Gobierno estatal señaló que la incorporación de los perros robot no sustituye el trabajo de los elementos de seguridad, sino que busca ampliar sus capacidades operativas y reducir la exposición de los agentes en situaciones de riesgo.

Con el uso de inteligencia artificial y monitoreo remoto, las autoridades pretenden mejorar la vigilancia, fortalecer la capacidad de respuesta y ofrecer mayor seguridad a las familias y visitantes que acudan a la FENAPO 2026.

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