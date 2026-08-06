Despliegan operativo especial tras asegurar refinerías ilegales en San Luis Potosí

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SLP activa blindaje tras cateos contra el robo de combustible Foto: Omar Hernández

Tras el desmantelamiento de dos refinerías ilegales en el municipio de Villa de Reyes y la capital de San Luis Potosí, el gobierno del estado confirmó, este jueves, la implementación de un operativo de blindaje en la zona metropolitana para prevenir posibles reacciones o contraataques de grupos delictivos.

Según el informe, el operativo tiene el objetivo de vigilar la seguridad tras las diligencias federales y hechos violentos recientes, como el ataque armado en el que tres elementos de la Guardia Civil estatal perdieron la vida.

Refuerzan seguridad tras operativos contra el huachicol

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, señaló que la estrategia federal está respaldada por las autoridades estatales, quienes se mantienen en estado de alerta preventiva ante cualquier eventualidad.

“Siempre hemos sido facilitadores y siempre hemos buscado ayudar y coordinarnos en todo este tipo de estrategias de… que encabeza la federación en la lucha con la pacificación y en concreto en el combate a todo lo que tiene que ver con la venta de combustible irregular.” refirió Guadalupe Torres, secretario General de San Luis Potosí.

Más de 10 grupos de seguridad participan en el operativo

El refuerzo para contención se conforma por más de 10 grupos integrados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena) Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, que estarán desplegados en las regiones detectadas como focos rojos.

Investigan expansión del huachicol hacia la Huasteca

Las fuerzas de seguridad intensificarán los patrullajes en la capital del estado, la Delegación de Villa de Pozos y el municipio de Soledad Graciano Sánchez.

Las autoridades informaron que, investigan la posibilidad de que, el crimen organizado haya expandido las prácticas de huachicoleo a regiones como la Huasteca.

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