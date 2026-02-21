Seis incendios forestales ponen en riesgo a comunidades cerca de SLP

GENERANDO AUDIO...

Seis incendios forestales desatan emergencia en SLP. Foto: Especial

Al menos seis incendios forestales permanecen activos este viernes en comunidades cercanas a la capital de San Luis Potosí, lo que activó un operativo especial de Protección Civil en la zona metropolitana.

El fuego es visible desde distintos puntos de la ciudad, generando preocupación entre habitantes por el riesgo de que las llamas avancen hacia zonas pobladas.

Incendios forestales en San Luis Potosí

El siniestro de mayor magnitud se registra en la comunidad de Milpillas, en el municipio de Mexquitic de Carmona.

De acuerdo con reportes oficiales, el incendio presenta un 90% de avance en su control, aunque los trabajos continúan para evitar que se reactive por el viento o las altas temperaturas.

En ese punto, brigadistas de la Dirección General de Protección Civil, junto con habitantes de Cruces de Carmona, La Campana y La Cruz, han abierto brechas cortafuego. Estas franjas de terreno sin vegetación ayudan a frenar el paso de las llamas.

Tras contener gran parte del fuego en Milpillas, los equipos se trasladaron a la comunidad de La Cruz, también en Mexquitic, donde ahora concentran esfuerzos para cerrar el perímetro afectado.

Operativo de Protección Civil en varios municipios

De forma simultánea, se combaten otros cinco focos activos en:

Villa de Zaragoza

Villa de Reyes

Santa María del Río

La Pila

En el operativo participan la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), brigadistas municipales y voluntarios.

Hasta el momento, las autoridades no reportan pérdidas humanas ni daños a viviendas. Sin embargo, mantienen la vigilancia en las comunidades cercanas.

Recomendaciones por humo en la capital

Debido al humo que se percibe en la capital potosina, Protección Civil recomienda:

Evitar actividades al aire libre

Suspender ejercicio mientras persista la contingencia

Mantener puertas y ventanas cerradas

Usar cubrebocas si es necesario salir

El operativo continuará durante las próximas horas hasta liquidar por completo los incendios forestales en la región.

