Atento: calendario de cierres nocturnos en Circuito Potosí

Cierres viales en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que, como parte de los trabajos del Mega Puente de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas, se realizarán cierres viales hasta el sábado 21 de febrero en un horario de 21:00 a 3:00 horas.

Montaje de trabes y cierres viales viernes y sábado

Para hoy viernes, en el mismo horario nocturno, se instalarán tres trabes adicionales para concluir el claro número uno. Los cierres continuarán en la lateral oriente y, de igual manera, en el lateral poniente de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya, con interrupciones de 20 minutos por maniobra.

El sábado, la colocación de tres trabes se realizará en el claro número dos, pero en un horario diferente, de 10:00 a 14:00 horas. En esta jornada, los cierres se aplicarán únicamente en el lateral poniente, de Valle de los Fantasmas hacia Ricardo B. Anaya, también en lapsos de aproximadamente 20 minutos por maniobra.

Impacto en la movilidad urbana y recomendaciones de Seduvop

Seduvop solicitó a las y los ciudadanos tomar precauciones durante los cierres viales y atender la señalización colocada en los distintos puntos de Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas. Las autoridades señalaron que estas medidas son temporales y forman parte del plan para garantizar una movilidad sin límites en la ciudad.

Las autoridades indicaron que los cierres parciales permitirán continuar con los trabajos de infraestructura urbana sin afectar significativamente el flujo vehicular, y reiteraron la importancia de respetar las indicaciones.

Seguimiento de las obras del Mega Puente

El objetivo de estas obras públicas es consolidar una infraestructura vial moderna que mejore la movilidad urbana y conectividad entre las principales avenidas de la ciudad. Seduvop continuará informando sobre los avances y próximos cierres temporales en la zona.

