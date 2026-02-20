Confirman hallazgo de sustancias químicas para disolver restos humanos en SLP

GENERANDO AUDIO...

Investigan posible laboratorio químico clandestino en SLP. Foto: Omar Hernández

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí investiga la posible existencia de un laboratorio químico clandestino vinculado a la producción de drogas sintéticas y sustancias utilizadas para la desintegración de restos humanos, con el fin de eliminar evidencias de crímenes.

El secretario de Seguridad de San Luis Potosí, Jesús Juárez, refirió:

“Y también hemos asegurado sustancias que luego utilizan grupos criminales para aplicar sobre restos humanos para tratar de desaparecer los indicios de algún crimen”

Laboratorio químico clandestino en Lagunillas

Durante esta semana, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas con apariencia de campesinos en el municipio de Lagunillas, en los límites con Querétaro. Les aseguraron droga y se presume que podrían estar relacionadas con la fabricación o manejo de estos químicos, detectados previamente en restos humanos hallados en la zona.

Jesús Juárez explicó que se han intensificado acciones de supervisión y análisis:

“Hemos estado realizando mucha supervisión y análisis para detectar si existieran laboratorios donde específicamente se fabriquen este tipo de sustancias (…) y las personas que se aseguraron son originarios de Arroyo Seco, Querétaro, entonces nos puede llamar la atención que por ahí se esté manejando algún tipo de laboratorio en esa zona”

Operativos en San Luis Potosí y Querétaro por drogas sintéticas

En coordinación con el Gobierno de Querétaro, las autoridades llevarán a cabo operativos que incluirán sobrevuelos en helicóptero y recorridos por tierra para localizar posibles instalaciones del crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.





