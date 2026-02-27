Asesinan en Mazatlán a madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle

GENERANDO AUDIO...

Asesinan a madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle. Foto: Ilustrativa

Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, fue encontrada muerta este 27 de febrero de 2026 al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Jabalíes, en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes de medios locales, la víctima presentaba diversas lesiones en el cuerpo y habría sido atacada en el cuello con un arma punzocortante.

Rubí Patricia llevaba meses buscando a su hijo, Edgar Daniel López Gómez-Tagle, quien fue reportado como desaparecido el 29 de mayo de 2025.

Colectivos condenan el crimen y exigen investigación con perspectiva de género

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco condenó el asesinato y lo calificó como un feminicidio.

Foto: Captura de pantalla

En el mensaje, señalaron que Rubí Patricia mantenía una búsqueda activa desde hacía menos de un año y exigieron a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, así como total transparencia para esclarecer los hechos.

El pronunciamiento también demandó la detención del responsable y justicia para la familia de la víctima, al advertir que el crimen no debe quedar impune.

El colectivo sostuvo que la activista fue asesinada por ejercer su derecho a buscar a su hijo y por alzar la voz en favor de personas con familiares desaparecidos.

Caso genera consternación en Sinaloa

El asesinato de la madre buscadora generó consternación entre colectivos y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, quienes reiteraron la necesidad de establecer garantías de protección para quienes realizan estas labores.

Hasta el momento, autoridades locales no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer avances oficiales en la investigación.

