Tras 17 meses, Sinaloa sigue bajo fuego, aumentan heridos de bala

GENERANDO AUDIO...

Tras 17 meses de conflicto entre “mayos” y “chapos”, Sinaloa sigue bajo fuego. El Gobierno presumió una reducción de 28% en homicidios dolosos, pero los heridos de bala van al alza.

“En el caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, incrementaron en 36.1 por ciento”

Marcela Figueroa / secretaria ejecutiva, Sistema Nacional de Seguridad Pública

En Mazatlán, el gabinete de Seguridad dio un parte de los recientes hechos de violencia en Sinaloa. Sobre los 10 mineros desaparecidos, cinco de los cuales fueron encontrados sin vida en una fosa, se mantiene la búsqueda de los cinco restantes.

“Derivado de líneas de investigación complementarias, se obtuvo información por posibles fosas clandestinas, por lo que se solicitó la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para realizar las diligencias correspondientes”

Omar García Harfuch / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

También continúa la búsqueda de cuatro de los seis turistas mexiquenses desaparecidos en Mazatlán.

“Gracias a la detención de estas dos personas, que realizó la policía estatal, por cierto, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, gracias a la información que han aportado en sus declaraciones, tenemos muchos más datos para detener a otras personas. Lo que usted pregunta, el móvil, es parte de la investigación, obviamente. ¿Por qué justamente los privan de la libertad a ellos?”

Omar García Harfuch / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

García Harfuch reconoció que Sinaloa es el epicentro de las armas incautadas en todo el país, fusiles de alto poder que provienen de Estados Unidos.

“El 20 % de las armas aseguradas en el país se ha asegurado aquí en Sinaloa; una de cada cinco armas aseguradas en el país ha sido asegurada aquí en el estado […] el 80 por ciento aproximadamente provienen de Estados Unidos y en el caso de los calibres más grandes, ametralladoras, fusiles Barrett, cartuchos, etcétera, de alto poder, provienen de Estados Unidos”

Omar García Harfuch / secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en Sinaloa se sigue la misma estrategia de seguridad que en el resto del país.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro trabajo, proteger a la población, ese es nuestro trabajo y trabajar con la estrategia para atender las causas y disminuir la impunidad”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.