Operativo de la Marina sacude Ahome: llegan refuerzos a Los Mochis

GENERANDO AUDIO...

Marina activa operativo aéreo y terrestre en Ahome. Foto: Especial

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó un operativo por aire y tierra en Ahome, Sinaloa. Fuerzas federales realizaron acciones de vigilancia en distintos puntos del municipio, incluida la ciudad de Los Mochis, lo que generó expectativa entre habitantes de la zona norte del estado.

El despliegue incluyó unidades terrestres, sobrevuelos y la llegada de personal especializado a la región.

Operativo de la Marina en Ahome

En el ejido 20 de Noviembre Nuevo fue instalado un punto de revisión operado por personal naval. En el lugar, elementos de la Marina realizaron inspecciones como parte de las acciones de vigilancia.

De manera paralela, en la comunidad pesquera de Paredones, en Topolobampo, vecinos reportaron el sobrevuelo constante de un helicóptero militar, que realizó maniobras de reconocimiento en la zona.

Además, al Aeropuerto Internacional de Los Mochis arribó una aeronave de la Armada de México. De ella descendieron integrantes de un grupo especializado, así como cargamento que incluía municiones y equipo táctico.

El movimiento de unidades y personal se registró tanto en áreas rurales como en puntos estratégicos cercanos al puerto.

Sin postura oficial sobre el objetivo del despliegue

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ni estatal ha precisado el objetivo del operativo en Ahome. Tampoco se ha confirmado si la acción está relacionada con un operativo específico contra grupos delictivos o si forma parte de una estrategia preventiva para reforzar la seguridad en la región.

La presencia de las fuerzas federales continúa activa en distintos puntos del municipio. Habitantes han señalado que el despliegue se mantiene con patrullajes y vigilancia aérea.

Ahome, ubicado en la zona norte de Sinaloa, ha registrado en los últimos años operativos de fuerzas federales como parte de acciones de seguridad coordinadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.