Caen 2 relacionados con la desaparición de cuatro turistas mexiquenses en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Turistas desaparecidos en Mazatlán Foto: Gobierno de Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de dos personas relacionadas con el secuestro en Mazatlán, Sinaloa, de cuatro turistas originarios del Estado de México (Edomex).

Detienen a 2 ligados con la desaparición en Mazatlán de turistas mexiquenses

Durante la conferencia mañanera de este viernes, que se realizó desde el puerto de Mazatlán, el titular de la SSPC dio a conocer los avances en las investigaciones sobre el secuestro de cuatro turistas mexiquenses en Sinaloa.

La versión oficial menciona que seis personas viajaban en vehículos tipo razer que habían rentado y fueron interceptados por integrantes de un grupo criminal. De las seis víctimas secuestradas, dos fueron liberadas, mientras que las cuatro restantes se mantienen como desaparecidas.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a dos sujetos que están relacionados con este caso. Las declaraciones de los detenidos han permitido identificar a otros individuos ligados con la desaparición de los turistas.

“Gracias a la detención de estas dos personas, que realizó la policía estatal, por cierto en coordinación con el gabinete de seguridad, gracias a la información que han aportado en sus declaraciones tenemos mucho más datos para detener a otras personas”, declaró Harfuch

El gabinete de seguridad, en conjunto con las autoridades estatales, trabajan para localizar a los cuatro mexiquenses desaparecidos en Mazatlán. De momento todas las líneas de investigación se mantienen abiertas.

“Más adelante informaremos el móvil, también cuando tengamos a las otras personas detenidas”, añadió el titular de la SSPC.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento