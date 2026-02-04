“4 meses sin comunicación de autoridades”: madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

A casi cuatro meses de la desaparición de Emilio Galván en Mazatlán, Sinaloa, las autoridades municipales siguen sin establecer comunicación con sus familiares, denunció Brenda Valenzuela, madre del joven, en entrevista para “A las nueve en Uno“.

“En absoluto [ha habido contacto] durante estos cuatro meses. El día de ayer vi unas notas en redes sociales donde tanto el gobernador como la fiscal, Claudia Kondo, comentaban que no había negligencias ni omisiones y que el caso se seguía investigando. Sin embargo, para mí es completamente extraño y fuera de lugar que mencionen el nombre de mi hijo después de tanto tiempo, cuando no ha habido una sola llamada, comunicación o atención como tal”.

En ese sentido, Valenzuela añadió que las autoridades han invisibilizado el caso, señalando que parecen estar más enfocadas en los preparativos del Carnaval de Mazatlán.

Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, Sinaloa

Carlos Emilio Galván viajó desde Durango en compañía de su familia para pasar unos días de descanso en Mazatlán. Según testimonios, el joven y dos de sus primas acudieron al bar “Terraza Valentino” la noche del incidente. Alrededor de las 2:20 de la madrugada del 5 de octubre, el joven se levantó de la mesa para dirigirse al baño y, desde ese momento, se perdió todo contacto con él.

