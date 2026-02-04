A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 4 de febrero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ México se compromete a entregar 431 mil millones de litros de agua anual a Estados Unidos
✔️ Camión de la Guardia Nacional se pasa el alto y atropella a motociclista
✔️ Fiscalía de Sinaloa confirma que fueron halladas pertenencias de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia
✔️ Adán Augusto López, desconoce si hay una investigación en su contra relacionado con huachicol fiscal
✔️ Durante 2025 cayeron la remesas, principalmente de Estados Unidos disminuyeron 4.6%
✔️ Gustavo Petro, presidente de Colombia, presume libro firmado con dedicatoria de Donald Trump
