A tres meses de la desaparición de Emilio Galván. Foto: Fiscalía de Sinaloa.

Este pasado 5 de enero de 2026 se cumplieron tres meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven al que se le vio por última vez en un restaurante ubicado en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Tres meses de la desaparición de Emilio Galván

Fue a través de redes sociales, específicamente en Facebook, que Brenda Valenzuela, madre de Emilio Galván, recordó que este pasado 5 de enero se cumplieron ya tres meses de la desaparición de su hijo.

De acuerdo con la información que se tiene hasta ahora de este caso, el joven originario del estado de Durango desapareció justo después de entrar al baño de un restaurante bar de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa.

“Tres meses. No como cifra. No como estadística. Como un abismo que se abrió el día que mi hijo desapareció. Hoy, 5 de enero, se cumplen tres meses desde que no sé dónde está Carlos Emilio Galván Valenzuela. Desde entonces, mi vida se mide en horas de espera, no en calendarios”, escribió su madre, Brenda Valenzuela en Facebook.

Foto: Fiscalía de Durango

¿Cómo va el caso de Emilio Galván?

De acuerdo con la madre de Emilio Galván,en tres meses ella sólo ha visto más hojas, más sellos y más lenguaje técnico, pero menos humanidad y ninguna respuesta.

Además, asegura que las autoridades que llevan la investigación de la desaparición de su hijo sólo le han dicho que “el caso sigue abierto”.

“En Sinaloa, los días pasan y las desapariciones continúan. La vida pública sigue su ritmo. Las madres nos quedamos suspendidas en el tiempo. Me pregunto cuántos protocolos pesan más que la vida de mi hijo. Cuántos documentos justifican no encontrarlo. Cuánto tiempo más se necesita para entender que cada minuto cuenta”, escribió.

Foto: Fiscalía de Sinaloa

Igual dijo que en estos tres meses su fe en las autoridades no ha crecido, como sí lo ha hecho el cansancio, el miedo y el expediente de la investigación de su hijo.

“Mi hijo no ha vuelto. Cada día sin resultados lo expone. Cada día sin avances lo pone en riesgo. Cada día sin respuestas revictimiza. Me ofrecen acompañamiento. Pero buscar a un hijo no deja espacio para sentarse a llorar. El dolor se carga mientras se toca puertas”.

Al final, Brenda Valenzuela hace un llamado a autoridades federales y medios de comunicación para darle visibilidad al caso de su hijo Emilio Galván.

