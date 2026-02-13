Alcalde de Elota descarta ataque directo tras quedar en medio de tiroteo

GENERANDO AUDIO...

Richard Millán, alcalde de Elota, descartó ataque en su contra. Foto: Facebook

La tarde de este jueves 12 de febrero, el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, informó que se encuentra fuera de peligro luego de quedar en medio de una balacera cuando se dirigía a su domicilio, y aclaró que no se trató de un ataque directo en su contra.

El presidente municipal difundió un video en redes sociales, donde explicó que el hecho ocurrió al concluir su jornada laboral, cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona por donde transitaba.

Richard Millán descarta atentado en Elota, Sinaloa

En su mensaje, el alcalde señaló que “nos tocó estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto” y subrayó que no fue un ataque dirigido a su persona. También agradeció el respaldo de los cuerpos de seguridad, que acudieron de inmediato para resguardarlo a él y a su equipo tras las detonaciones.

Cabe recordar que en octubre de 2025, el alcalde ya había sido blanco de un ataque armado cuando circulaba por la carretera de cuota Culiacán-Mazatlán.

En esa ocasión, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, un grupo armado intentó interceptarlo y realizó disparos. El edil resultó ileso debido a que el vehículo en el que viajaba contaba con blindaje. Tras aquel hecho, se desplegó un operativo interinstitucional para ubicar a los responsables y reforzar su seguridad.

Hasta el momento, el alcalde reiteró que el incidente reciente fue circunstancial y que seguirá desempeñando sus funciones.

