Joven de 15 años salió a comprar comida para sus gatos y fue asesinado por una confusión en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Joven fue asesinado por confusión en Culiacán. Foto: Samuel Sánchez

La violencia volvió a impactar la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fue asesinado Ricardo Misael, un joven de 15 años que presuntamente fue víctima de una confusión cuando salió de su casa para hacer unas compras.

Joven asesinado en Culiacán por presunta confusión

El hecho ocurrió la mañana del miércoles en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, cuando el joven se dirigía a un establecimiento cercano para comprar alimentos y un biberón para unos gatitos que había adoptado recientemente.

De acuerdo con testimonios de familiares, el menor fue interceptado por hombres armados que le preguntaron su nombre. Tras responder que no era la persona que buscaban e intentar retirarse del lugar, los agresores le dispararon, provocándole la muerte.

Durante la agresión, una mujer identificada como Laura Cristina, que se encontraba en una taquería cercana, resultó herida por una bala. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica y trasladarla a un hospital.

Foto: Samuel Sánchez

Ricardo Misael era estudiante de la Escuela Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Su fallecimiento generó muestras de condolencias entre familiares, compañeros y miembros de la comunidad deportiva.

La Academia de Basquetbol Águilas lamentó la muerte del joven y destacó su dedicación en el deporte, recordándolo como un jugador entusiasta y comprometido.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.