Confirman identidad de dos de los cinco desaparecidos en Ahome, Sinaloa

Identifican a dos desaparecidos en Ahome. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves, familiares confirmaron la identidad de dos desaparecidos en Ahome. Se trata de Luis Ramón y Luis Armando, papá e hijo de 38 y 19 años de edad, los cuales habían sido privados de su libertad junto con otras cuatro personas en Sinaloa, entre ellos una mujer que fue dejada en libertad horas después del múltiple “levantón”.

No han identificado tres cuerpos

Siguen sin ser identificados tres cuerpos del total de los cinco que fueron encontrados este miércoles en la caja de una camioneta abandonada en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato. Desde ayer trascendía que podrían corresponder a cinco hombres que habían sido privados de la libertad el pasado sábado en el municipio de Ahome.

El hallazgo se registró en la curva de San Pedro, donde fue encontrada una camioneta Mitsubishi L200 blanca, de modelo antiguo, con varios cuerpos en la parte trasera de la unidad. Autoridades de seguridad acudieron al sitio para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

¿Quiénes son los desaparecidos identificados en Ahome?

Las víctimas son Luis Ramón, de 38 años, originario de Mazatlán pero con residencia temporal en Ahome, y su hijo Luis Armando, de 19 años. Junto a ellos habrían sido privados de la libertad los hermanos Juan Antonio, de 29 años, y José Ángel, de 17, ambos vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle, en Los Mochis, así como Heriberto, de 30 años, originario de Ahome.

Los cinco hombres viajaban el sábado en un automóvil Dodge Attitude blanco, modelo reciente, en compañía de una mujer identificada como Yuri, a quien llevarían a su domicilio en Ahome tras regresar del puerto de Mazatlán. Durante el trayecto, a la altura de la comunidad de Macapul, sobre la carretera Los Mochis-Ahome, habrían sido interceptados por un grupo armado.

En ese mismo hecho, la mujer también fue privada de la libertad, aunque posteriormente fue liberada.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes y pruebas forenses para confirmar la identidad de las víctimas. Se informó que familiares acudirían en las próximas horas ante las autoridades para llevar a cabo el reconocimiento oficial de los cuerpos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

