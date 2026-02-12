Inicia el Carnaval de Mazatlán mientras investigan hallazgo de cinco cuerpos en Navolato

GENERANDO AUDIO...

Mazatlán, Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Pese a los hechos de alto impacto que se registran en la zona sur de Sinaloa, este jueves arranca el Carnaval de Mazatlán “Arriba La Tambora” y para garantizar la seguridad de los asistentes más de 3 mil elementos de los tres órdenes de gobierno resguardan la zona turística y rural de Mazatlán.

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó que se logró superar la meta de ocupación hotelera proyectada de un 87%, al estar hasta el momento por encima del 90% en apartados de cuartos de hoteles.

Para la edición 128 del Carnaval, que se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero, se estima una derrama económica de mil 100 millones de pesos.

Para la máxima fiesta de Sinaloa, se espera la asistencia de 92 mil turistas de diversos estados del país, así como procedentes de otros países y de 1 millón 200 mil personas en total durante los seis días de celebración.

Localizan cinco cuerpos en Navolato

En otro tema, de manera extraoficial, los cinco cuerpos localizados la tarde del pasado miércoles en la caja de una camioneta abandonada en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, podrían corresponder a cinco hombres que habían sido privados de la libertad el pasado sábado en el municipio de Ahome.

El hallazgo se registró en la curva de San Pedro, donde fue encontrada una camioneta Mitsubishi L200 blanca, de modelo antiguo, con varios cuerpos en la parte trasera de la unidad. Autoridades de seguridad acudieron al sitio para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Según la información preliminar, las víctimas serían Luis Ramón, de 38 años, originario de Mazatlán pero con residencia temporal en Ahome, y su hijo Luis Armando, de 19 años. Junto a ellos habrían sido privados de la libertad los hermanos Juan Antonio, de 29 años, y José Ángel, de 17, ambos vecinos del fraccionamiento Residencial del Valle, en Los Mochis, así como Heriberto, de 30 años, originario de Ahome.

De acuerdo con los reportes, los cinco hombres viajaban el sábado en un automóvil Dodge Attitude blanco, modelo reciente, en compañía de una mujer identificada como Yuri, a quien llevarían a su domicilio en Ahome tras regresar del puerto de Mazatlán. Durante el trayecto, a la altura de la comunidad de Macapul, sobre la carretera Los Mochis-Ahome, habrían sido interceptados por un grupo armado.

En ese mismo hecho, la mujer también fue privada de la libertad, aunque posteriormente fue liberada.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes y pruebas forenses para confirmar la identidad de las víctimas. Se informó que familiares acudirían en las próximas horas ante las autoridades para llevar a cabo el reconocimiento oficial de los cuerpos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Reporte de salud del legislador Sergio Torres Félix

Respecto a la salud del dirigente y diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, quien sufrió un atentado el pasado 28 de enero en Culiacán junto con la legisladora Elizabeth Montoya, tras ser sometido a dos cirugías y la reconstrucción de una de sus manos, logró abandonar el área de terapia intensiva y fue trasladado a terapia intermedia al registrar mejoría en su salud.

Una de sus intervenciones consistió en una cirugía craneal para retirar parte del hueso para ayudar a la desinflamación del cráneo y en otra le colocaron unos dispositivos para continuar al drenado.

El legislador continúa internado en un hospital privado de la ciudad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.