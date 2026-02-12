Mazatlán se llena: 4 mil turistas llegan en crucero en pleno arranque del Carnaval 2026
Además de los miles de visitantes que comienzan a llegar a Mazatlán, Sinaloa, a partir de este jueves con el inicio del Carnaval Internacional 2026, el puerto recibió a más de 4 mil turistas de cruceros que llegaron a bordo del “Norwegian Bliss”.
Se trata de la tercera embarcación que llegó esta semana a la ciudad, que en la primera quincena de febrero ya sumó un total de siete cruceros y más de 25 mil visitantes.
La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el turismo naviero reactiva de forma importante los sectores comercio y transporte, además de proyectar al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.
El “Norwegian Bliss” entró a puerto a las 7:30 horas, procedente de Puerto Vallarta, con 4 mil 191 pasajeros y mil 624 tripulantes.
Los visitantes aprovechan su estadía en Mazatlán para recorrer los sitios históricos más representativos, como:
- El Clavadista
- La Plazuela Machado
- El Centro Histórico
- La Zona Dorada
- El Malecón
- El mercado Pino Suárez
- La Catedral
En lo que va de 2026, con corte al 12 de febrero, han arribado a Mazatlán 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes, que han dejado una derrama económica superior a los 110 millones de pesos.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.