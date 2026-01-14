Alumnos de Pequeño Gigante e Instituto Altum en Culiacán retoman clases virtuales ante temor de nuevos ataques

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La preocupación por la seguridad llevó a familias del Instituto Altum y del preescolar Pequeño Gigante a optar por la modalidad en línea para la mayoría de sus hijas e hijos, luego de los hechos de violencia contra las instalaciones de ambos planteles educativos, ubicados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Escuelas de Culiacán optan por modalidad en línea tras ataques

El ambiente de incertidumbre se intensificó luego de que el 26 de diciembre un vehículo fue incendiado en la entrada del Instituto Altum. Días antes, también se reportó el incendio de una tienda de uniformes del preescolar Pequeño Gigante, perteneciente al mismo grupo educativo.

A estos hechos se sumó la circulación de mensajes en redes sociales que aludían a dichas instituciones, señalando sus presuntos vínculos con un grupo delictivo y se pedía a la población no visitar estos planteles educativos, lo que incrementó el temor entre la comunidad escolar.

De acuerdo con padres de familia, la asistencia presencial se ha reducido de forma significativa. En varios grupos, menos de una decena de alumnos acude diariamente a clases, principalmente aquellos cuyos padres no tienen la posibilidad de dejarlos en casa debido a sus horarios laborales o a la falta de apoyo para su cuidado.

Una madre, que pidió no ser identificada por temor a represalias, explicó que aunque el colegio ha mantenido comunicación constante y se han reforzado las medidas de vigilancia, el temor persiste.

La misma madre descartó que cambiar de institución sea una alternativa viable para muchas familias, debido al elevado costo que implicaría una nueva inscripción en un colegio particular, la compra de uniformes, libros y equipo tecnológico, gastos que pueden superar los 15 mil pesos por alumno.

“Con un poco de incertidumbre, yo decidí que mis hijos tomaran clases en línea por la situación en la que se encuentra la institución. No tengo nada que decir respecto a la escuela, al contrario, me siento muy feliz y muy contenta que mis hijos pertenezcan a esa institución, solamente que como papás nos sentimos preocupados porque no sabemos qué pueda pasar”, expresó la señora madre de familia.

La respuesta de las autoridades de Sinaloa ante clases en línea por violencia

Ante esta situación, la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que ambos planteles activaron acciones preventivas y esquemas de seguridad, en coordinación con autoridades estatales y federales, para proteger a estudiantes y personal.

La titular de la SEPyC explicó que, aunque se trata de instituciones privadas, mantienen comunicación directa con la dependencia estatal y han solicitado el apoyo de los tres niveles de gobierno. Precisó que la seguridad operativa corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que Educación da seguimiento a la continuidad académica y al bienestar de niñas y niños.

Félix Niebla añadió que, en caso de que madres y padres decidan retirar temporalmente a sus hijos de Altum o Pequeño Gigante por temor a nuevos hechos violentos, el sistema público educativo está en condiciones de recibirlos, garantizando su derecho a la educación.

“Por parte de la Secretaría, quienes son representantes de estas instituciones ya han establecido un vínculo de comunicación donde nos dan a conocer todas las medidas de seguridad para retomar las clases presenciales, hoy están en presencial de manera parcial, tanto el gigante como el Altum de su nivel educativo de preescolar, primaria y secundaria”, comentó la funcionaria.

En un contexto más amplio, la funcionaria señaló que otros planteles en municipios como Navolato, El Rosario y zonas de Culiacán también han migrado de forma temporal a clases virtuales ante situaciones de riesgo, aunque destacó que el 84% de las escuelas en Sinaloa continúa en modalidad presencial.

La interrupción de la vida escolar refleja una crisis de seguridad prolongada, asegura activista

Sobre este escenario, el activista social y líder restaurantero, Miguel Ángel Taniyama Ceballos, advirtió que la interrupción de la vida escolar refleja una crisis de seguridad prolongada, que impacta directamente en las familias y limita actividades básicas como llevar a los niños a la escuela.

“No contamos con seguridad y al no tener seguridad no podemos trasladarnos libremente, no podemos dejar a nuestros hijos en el plantel educativo, es una barbaridad. Es un tema muy lamentable el que vivimos y eso es producto de la impunidad, que no se ha hecho nada por la verdadera justicia”, expresó Miguel Ángel Taniyama.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento