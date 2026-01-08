Mazatlán y Culiacán ofrecen 10% de descuento en el pago del predial

GENERANDO AUDIO...

Descuentos en el pago del predial en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El 2026 comienza en Culiacán, Sinaloa, con una serie de descuentos en el impuesto predial para que los contribuyentes sinaloenses cumplan con el pago temprano de sus impuestos.

Descuentos en Culiacán por pago temprano del predial

Durante enero y febrero, el Ayuntamiento municipal de Culiacán ofrecerá un 10% de descuento a todos los habitantes que cumplan con el pago del predial. Además, hay un 80% de descuento para jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Otras promociones que aplican son el 50% por habitar y el 40% por comercio. Todos los descuentos mencionados tienen una vigencia hasta el próximo 28 de febrero.

Los contribuyentes pueden pagar el predial en las cajas del ayuntamiento y módulos externos, o si lo prefieren, también está la opción del pago en línea mediante la página web del Ayuntamiento https://www.culiacan.gob.mx/. Se aceptan tarjetas de débito y de crédito con opción a 6 meses sin intereses.

También Mazatlán ofrece descuentos en el predial

Mazatlán es otro municipio sinaloense que ofrece descuentos en el predial. Los mazatlecos también recibirán un 10% de descuento por pronto pago, 50% por casa habitación y 80% para pensionados y jubilados.

Al igual que en Culiacán, los descuentos estarán disponibles durante todo enero y hasta el último día de febrero, así que aún queda tiempo para aprovechar el subsidio en el predial 2026.

