Corte de agua afectará a 10 colonias de Mazatlán este viernes 9 de enero

Corte de agua en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) informó que mañana viernes 9 de enero habrá un corte de agua que afectará a 10 colonias, por lo que se recomienda tomar precauciones para disminuir afectaciones por la falta del servicio.

Corte de agua este viernes 9 de enero afectará a 10 colonias de Mazatlán

El próximo 9 de enero, la Gerencia de Operación de la Jumapam tiene programado dar mantenimiento preventivo a la red de distribución, por este motivo, 10 colonias de Mazatlán no contarán con el servicio de agua potable durante la fecha mencionada.

Las obras de mantenimiento comenzarán a las 7:00 horas del viernes y se espera terminar con los trabajos el mismo día, alrededor de las 18:00 horas. El servicio se reanudará paulatinamente a partir de las 19:00 horas.

A los usuarios que se verán afectados se les recomienda tomar las medidas necesarias antes de que comience el corte de agua, además de evitar actividades que requieran uso de agua en abundancia durante las horas ya mencionadas.

Lista de colonias de Mazatlán afectadas por el corte de agua

Villas del Rey

Costa Azul

Los Sauces

El Campestre

Esmeralda

Fovissste Esperanza

Salvador Allende

Flores Magón

Rincón de Urías

Emiliano Zapata

