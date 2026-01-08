Corte de agua afectará a 10 colonias de Mazatlán este viernes 9 de enero

| 10:29 | J.L. Márquez | Uno TV
Corte de agua en Mazatlán, Sinaloa.
Corte de agua en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) informó que mañana viernes 9 de enero habrá un corte de agua que afectará a 10 colonias, por lo que se recomienda tomar precauciones para disminuir afectaciones por la falta del servicio.

Corte de agua este viernes 9 de enero afectará a 10 colonias de Mazatlán

El próximo 9 de enero, la Gerencia de Operación de la Jumapam tiene programado dar mantenimiento preventivo a la red de distribución, por este motivo, 10 colonias de Mazatlán no contarán con el servicio de agua potable durante la fecha mencionada.

Las obras de mantenimiento comenzarán a las 7:00 horas del viernes y se espera terminar con los trabajos el mismo día, alrededor de las 18:00 horas. El servicio se reanudará paulatinamente a partir de las 19:00 horas.

A los usuarios que se verán afectados se les recomienda tomar las medidas necesarias antes de que comience el corte de agua, además de evitar actividades que requieran uso de agua en abundancia durante las horas ya mencionadas.

Lista de colonias de Mazatlán afectadas por el corte de agua

  • Villas del Rey
  • Costa Azul
  • Los Sauces
  • El Campestre
  • Esmeralda
  • Fovissste Esperanza
  • Salvador Allende
  • Flores Magón
  • Rincón de Urías
  • Emiliano Zapata

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Viviendas para el Bienestar en Los Mochis: quienes pueden acceder al programa y cuanto cuesta

Sinaloa

Viviendas para el Bienestar en Los Mochis: quienes pueden acceder al programa y cuanto cuesta

Crecen visitas turísticas en Sinaloa y reflejan confianza en la entidad, afirma Rocha Moya

Sinaloa

Crecen visitas turísticas en Sinaloa y reflejan confianza en la entidad, afirma Rocha Moya

Se cumplen 3 meses de la desaparición de Emilio Galván en restaurante de Mazatlán

Sinaloa

Se cumplen 3 meses de la desaparición de Emilio Galván en restaurante de Mazatlán

"Los queremos vivos o muertos": Madres Buscadoras de Sinaloa despiden el año con miedo y esperanza

Sinaloa

"Los queremos vivos o muertos": Madres Buscadoras de Sinaloa despiden el año con miedo y esperanza

Etiquetas: ,