Asesinan a comisaria de Bachigualatito durante ataque armado; su hermano resultó herido

Ataque en Bachigualatito, Sinaloa. Foto: Corresponsal

La mañana de este jueves 8 de enero se registró un ataque armado en la comunidad de Bachigualatito, en Culiacán, Sinaloa, que dejó como saldo la muerte de Mirna Karime, comisaria del lugar; su hermano salió lesionado durante el ataque.

Asesinan a comisaria de Bachigualatito, en Sinaloa

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar disparos en un domicilio cercano a un jardín de niños, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron el fallecimiento de una mujer, quien posteriormente fue identificada como la autoridad auxiliar de la comunidad. En el mismo hecho, un hombre resultó herido por arma de fuego; se trata del hermano de la víctima, a quien trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Marina y otras corporaciones resguardaron el área y cerraron la circulación mientras se realizaban las primeras diligencias. La zona permanece acordonada en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que se encargará del levantamiento de indicios e integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni el posible móvil del ataque.

