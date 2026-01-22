Artículo 19 denuncia agresión de la SSP Sinaloa contra el periodista Ernesto Martínez

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la SSP Sinaloa agredieron a reportero. Foto: Cuartoscuro

El periodista Ernesto Martínez fue víctima de amenazas y lesiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa. La organización Artículo 19 alzó la voz y pidió a las autoridades sinaloenses que realicen una investigación exhaustiva.

Denuncian agresión de elementos de la SSP Sinaloa contra periodista

El pasado 19 de enero, Ernesto Martínez, reportero del medio Los Noticieristas, acudió a la Maxipista Culiacán-Mazatlán para cubrir un ataque entre integrantes de la SSP Sinaloa y civiles armados, el cual dejó un saldo de una persona fallecida.

Al llegar al sitio, el comunicador comenzó a grabar material desde el interior su vehículo. Los oficiales se dieron cuenta y se acercaron para exigirle que detuviera la grabación. Martínez se negó porque estaba realizando su trabajo periodístico.

En redes sociales circula un video en el que se observa a un oficial apuntando un arma para detener la marcha del vehículo en el que viajaba Ernesto Martínez.

Ante la negativa del periodista, los elementos de la SSP lo bajaron del vehículo y lo agredieron físicamente y le pidieron que entregara su celular. Además, lo fotografiaron bajo la amenaza de tenerlo identificado para ir a su casa.

Artículo 19 comentó que las amenazas contra periodistas y la destrucción de los medios de comunicación constituyen una violación directa contra la libertad de expresión. También recordó que es obligación de los estados el prevenir agresiones contra los periodistas, especialmente de las fuerzas policíacas y de seguridad.

