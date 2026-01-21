Coparmex Sinaloa urge acciones ante aumento de robo de vehículos en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez

La presidenta del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, exhortó al Gobierno del estado y a la Fiscalía General del estado (FGE) a implementar estrategias eficientes, focalizadas y de reacción inmediata para frenar el alarmante incremento del robo de vehículos en Culiacán, fenómeno que, advirtió, ya impacta gravemente a la economía, la seguridad y la tranquilidad de las familias.

El llamado del sector empresarial se da luego de que cifras recientes marcaron que en enero de 2026 se da el punto más alto de incidencia de robo de vehículos en los últimos 16 meses, con un promedio de 23.1 unidades robadas al día.

De acuerdo con datos oficiales y reportes periodísticos, durante 2025 se registraron más de 6 mil 200 vehículos robados en Sinaloa, una tendencia que mantiene una curva ascendente desde finales de 2024.

Reyes Zazueta subrayó que entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 se contabilizaron más de 8 mil robos de vehículos en la entidad, lo que equivale a casi 20 casos diarios, situación que genera costos adicionales a las empresas en seguros, logística y medidas de protección, además de inhibir la inversión y afectar la competitividad regional.

La dirigente empresarial consideró indispensable que las autoridades identifiquen los puntos de mayor incidencia, conocidos como “focos rojos”, y concentren ahí operativos con capacidad de respuesta rápida, cuestionando la presencia y distribución de las corporaciones de seguridad locales.

Como parte de las propuestas del sector productivo, Coparmex Sinaloa planteó la posibilidad de incorporar botones de pánico y fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para atender este delito de alto impacto.

Reyes Zazueta reiteró el compromiso del organismo empresarial con la seguridad y el desarrollo económico, y urgió a las autoridades a implementar acciones coordinadas, eficaces y sostenibles que permitan restituir el Estado de derecho y la tranquilidad que, afirmó, merecen las y los sinaloenses.

