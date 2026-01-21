Buscan a “Nicholette” en Sinaloa: Ejército y Guardia Nacional activan operativo

GENERANDO AUDIO...

En Sinaloa, buscan a la influencer “Nicholette”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que fuerzas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional mantienen un operativo para localizar a la influencer “Nicholette”, quien fue privada de la libertad por sujetos armados en una plaza comercial del sector Isla Musala, en la capital del estado la tarde del pasado martes.

Buscan a “Nicholette”

El mandatario señaló que la reacción de las autoridades fue inmediata y que desde el primer momento se tomaron decisiones operativas en el lugar de los hechos, con la presencia de mandos militares.

Sobre el video que circula en redes sociales y que captó el momento de la privación de la libertad, Rocha Moya explicó que, con base en la información disponible, la grabación habría sido obtenida a través de un dispositivo instalado en el vehículo en el que viajaba la joven, una Cybertruck Tesla.

“No tenemos una información más que la que corre sin mayores elementos de juicio, pero hay un operativo para este caso del muchacho de Tierra Blanca y este. (Quedo grabado el momento de la privación de la libertad de la joven) si ya vi el video y se me hizo muy raro eso, pero dicen que es que el carro en el que ella viajaba tiene esa virtud de grabar. (Se inició una búsqueda), ahí mismo tanto el general Briseño como el general Soto tomaron medidas para ese caso”, dijo Rocha Moya.

El gobernador indicó que la búsqueda continúa activa, tanto para localizar a la víctima como para identificar y detener a los presuntos responsables, mediante un trabajo coordinado entre fuerzas federales, y reiteró que el despliegue de seguridad en Culiacán se mantendrá mientras avanzan las investigaciones.

