Viviendas para el Bienestar en Los Mochis: quienes pueden acceder al programa y cuanto cuesta

| 14:17 | Redacción - Redacción Uno TV | UnoTv
Conavi arrancó 154 sorteos para asignar 31 mil 934 Viviendas para el Bienestar en 147 municipios del país.
Foto: Getty

El programa federal de Viviendas para el Bienestar tiene como objetivo garantizar casas accesibles para familias de bajos ingresos que no cuentan con acceso a créditos tradicionales. 

El estado de Sinaloa contempla más de 67 mil 648 viviendas. Omar López Campos  secretario de SEBIDES, dio a conocer que actualmente el programa considera 22 complejos habitacionales, de los cuales 13 proyectos ya se encuentran activos para la construcción de vivienda.

¿Cómo son las casas del programa Viviendas para el Bienestar?

 Las viviendas del Bienestar tendrán una superficie de 60 metros cuadrados. La construcción contempla que se cuenta con:

  • Cocina
  • Baño
  • Recámara
  • Sala
  • Comedor

Considerando que cada vivienda está diseñada para garantizar y cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.

Precios de la Viviendas para el Bienestar 

Según información oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, estas casas tendrán un valor comercial estimado entre 1.2 y 1.3 millones de pesos, pero con el subsidio del programa, el costo puede rondar aproximadamente entre los 550 mil pesos

Esquemas de acceso al programa

El programa contempla distintos esquemas de acceso:

  • INFONAVIT
  • FOVISSSTE
  • CONAVI

Requisitos para acceder al programa Vivienda para el Bienestar

Para participar en el programa, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos)
  • Contar con ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos
  • No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto
  • No haber recibido apoyos previos de vivienda de la Conavi
  • No ser propietario de una vivienda

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Crecen visitas turísticas en Sinaloa y reflejan confianza en la entidad, afirma Rocha Moya

Sinaloa

Crecen visitas turísticas en Sinaloa y reflejan confianza en la entidad, afirma Rocha Moya

Se cumplen 3 meses de la desaparición de Emilio Galván en restaurante de Mazatlán

Sinaloa

Se cumplen 3 meses de la desaparición de Emilio Galván en restaurante de Mazatlán

"Los queremos vivos o muertos": Madres Buscadoras de Sinaloa despiden el año con miedo y esperanza

Sinaloa

"Los queremos vivos o muertos": Madres Buscadoras de Sinaloa despiden el año con miedo y esperanza

Comando incendia vehículo en entrada de colegio en Culiacán; se suma a jornada violenta en Sinaloa

Sinaloa

Comando incendia vehículo en entrada de colegio en Culiacán; se suma a jornada violenta en Sinaloa

Etiquetas: