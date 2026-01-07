GENERANDO AUDIO...

El programa federal de Viviendas para el Bienestar tiene como objetivo garantizar casas accesibles para familias de bajos ingresos que no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

El estado de Sinaloa contempla más de 67 mil 648 viviendas. Omar López Campos secretario de SEBIDES, dio a conocer que actualmente el programa considera 22 complejos habitacionales, de los cuales 13 proyectos ya se encuentran activos para la construcción de vivienda.

¿Cómo son las casas del programa Viviendas para el Bienestar?

Las viviendas del Bienestar tendrán una superficie de 60 metros cuadrados. La construcción contempla que se cuenta con:

Cocina

Baño

Recámara

Sala

Comedor

Considerando que cada vivienda está diseñada para garantizar y cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.

Precios de la Viviendas para el Bienestar

Según información oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, estas casas tendrán un valor comercial estimado entre 1.2 y 1.3 millones de pesos, pero con el subsidio del programa, el costo puede rondar aproximadamente entre los 550 mil pesos.

Esquemas de acceso al programa

El programa contempla distintos esquemas de acceso:

INFONAVIT

FOVISSSTE

CONAVI

Requisitos para acceder al programa Vivienda para el Bienestar

Para participar en el programa, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos directos)

(o ser menor con dependientes económicos directos) Contar con ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto No haber recibido apoyos previos de vivienda de la Conavi

de vivienda de la Conavi No ser propietario de una vivienda

