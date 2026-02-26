Asesinan a integrante del Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El músico fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Julio César, acordeonista del Grupo Arraigado, fue asesinado el día de ayer en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información de medios locales, el músico circulaba por el Malecón Viejo cuando fue víctima de un ataque armado.

Asesinan a músico de Grupo Arraigado en Sinaloa

Medios locales reportan que la tarde del miércoles, Julio César manejaba una camioneta sobre el Paseo Niños Héroes, o el Malecón Viejo, a la altura de José María Morelos y Donato Guerra. Sujetos armados aprovecharon que el vehículo estaba detenido por el alto del semáforo para acercarse y disparar contra el músico.

Autoridades locales y equipos de emergencia fueron alertados del ataque y acudieron a la zona de los hechos; al llegar el lugar la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento no hay un comunicado oficial que explique más detalles sobre la muerte del acordeonista.



El Grupo Arraigado es un conjunto de regional mexicano que en su repertorio musical cuenta con varios narcocorridos, principalmente dedicados a Ismael “Mayo” Zambada. Algunas de las canciones que hacen apología de la “Mayiza” son: “Ismael”, “El Sombrero del Mayo”; “Los Rugrats”, “Escuela Zambada”, entre otras.

Grupo Arraigado despide a Julio César

El Grupo Arraigado publicó una historia de Instagram para despedir a su compañero asesinado. El escrito no menciona nada sobre el ataque contra el acordeonista, solamente le dedican unas emotivas palabras.

El comunicado describe a Julio César como un “hombre íntegro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia, siendo ejemplo de compromiso, rectitud y amor incondicional hacia sus hijos”.

También habla sobre su trayectoria como músico: “Apasionado de la música, encontró en el acordeón y en la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró con orgullo del legado de su padre”

Finalmente, la agrupación le manda el pésame a los familiares de Julio César, deseándoles que encuentren fortaleza en la fe.

